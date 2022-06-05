Akyamaç Köyü yeni muhtarını seçiyor

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Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü'nde köy muhtarı Ekrem Çelen'in vefatının ardından köy yeni muhtarı için seçime gitti.



Akyamaç Köyü'nde Köy Muhtarı ve eski Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen'in vefat etmesinin ardından köyde ara seçime gidildi. Köy halkı 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için sabah saatlerinde sandığa gitti. 2 sandıkta toplamda 652 seçmen oy kullanacak. Köy Muhtarı Ekrem Çelen'in oğlu Ersan Çelen'in yanı sıra, Çetin çelen, Arslan Çelen ve Engin Makaracı isimli muhtar adayları oldu. Seçimler akşam saat 17.00'ye kadar sürecek ve ardından sandığın açılmasıyla birlikte köyün yeni muhtarı belli olacak.

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