TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtı Hisarcıklıoğlu: “100 bin dosyadan 70 bini helalleşerek çözüldü”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na (TSO) gelerek “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi”nin açılışını gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu geçtiğimiz ay Tahkim ve Arabuluculuk merkezlerine gelen 100 bin dosyadan 70 bininin helalleşerek çözüldüğünü açıkladı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli TSO Hizmet binası önünde Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile TSO üyesi sanayici ve iş insanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli TSO hizmet binasının 5. katında hazırlanan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını Kaymakam Yapıcı, Başkan Keleş ve TSO üyeleri ile birlikte yaptı. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in makam odasında bir süre oturan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra Keleşler Park Otel’de Kdz. Ereğli TSO üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya geçti. Ereğli TSO önünde çiçeklerle karşılanan Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler Oda'da hizmete giren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in makamına geçti.



Hisarcıklıoğlu: “Kdz. Ereğli geleceğin ilçesi”

Kdz. Ereğli’ye 7. kez geldiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Hisarcıklıoğlu, Kdz. Ereğli’nin çeliği, çileği ve tarihi çınarlarıyla geleceğin ilçesi olduğunu söyledi. Kdz. Ereğli’nin Zonguldak’ın en gelişmiş ilçesi, sanayinin, tarımın ve turizmin geliştiği bir ilçe olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ülkenin çelik ihtiyacının da yüzde 40’nın Kdz. Ereğli’den karşılandığını vurguladı. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde Kdz. Ereğli’den üç firmanın bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kdz. Ereğli'nin kalkınması ve gelişmesi için çalışan TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine, meclisine, genel sekreterine, çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli TSO’nun Paris, Berlin, Londra 0daları ile aynı standartlarda hizmet verdiğini" ifade eden Hisarcıklıoğlu, Kdz. Ereğli TSO’nun 5 yıldızlı akredite oda olduğunu belirtti.



“Doluluk oranı yüzde 97”

Hisarcıklıoğlu mesleki eğitimin odaların bünyesine verilmesi noktasında birçok kez talepte bulunduklarını ancak bunun şu anki Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’den karşılık bulduğunu belirterek, Türkiye genelinde 116 meslek lisesine TOBB’a bağlı oda ve borsaların hamilik yaptığını, Kdz. Ereğli’deki bir meslek lisesine de Kdz. Ereğli TSO’nun hamilik yaptığını söyledi. TOBB’a bağlı oda ve borsaların himayesindeki meslek liselerinde doluluk oranının yüzde 97 iken devletin himayesindeki meslek liselerindeki doluluk oranının yüzde 70’ler seviyesinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Millet size güveniyor. Okullara giden çocuklarımız iş garantisi olacağını inanıyorlar.” dedi.



“100 bin dosyadan 70 bini helalleşerek çözüldü”

Eskiden ahilik olan tahkim ve arabulucuk merkezleri ile çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, batının bu sistemi bizden aldığını ancak Türkiye’nin daha yeni uygulamaya başladığını söyledi. Hisarcıkloğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Artık iki tüccar arasında anlaşmazlık olursa mahkemeye gitmeyecek. Burada 3 ayda bitiyor, mahkeme masrafı da yüzde 50. Peki icra gücü var mı? Tahkim ve arabuluculuk da karar verildi, gidebilecek miyiz sonuna, icra yapabilecek miyiz? Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri hangi noktada karar verip uygulaması varsa bu tahkimin de var. Kendi aranızdaki uyuşmazlıklar, işçi işveren, tüccarın kendi arasındaki mesele, kira anlaşmazlıkları da buraya gelecek. Geçen ay 100 bin dosyadan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri vasıtasıyla 70 bini helalleşerek gitti. Normal mahkemeye gittiğinizde kaybeden taraf, 'bana haksızlık yapıldı, hakim şöyle yaptı böyle yaptı' diyor. Halbuki burada iki taraf da helalleşiyor, bundan güzel bir şey olabilir mi? Tüccar tüccarın dilinden anlar. Hakim ticaret yapmadı ki borç senedi vermedi, çek vermedi, adam çalıştırmadı, kararları ona verdiriyorsun. Şimdi karar sizin merkezde.”



Ülkemizin dört bir tarafında sorunlar yaşandığını ve her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Kdz. Ereğli TSO üyelerine hiç kimseyi siyasi fikri, etnik kökeni, mezhebi ve farklı düşüncelerinde dolayı ötekileştirmemeleri tavsiyesinde bulundu.



Keleş: “İlk 500’de üç firmamız var”

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ise konuşmasında ilçenin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri hakkında Başkan Hisarcıklıoğlu’na brifing verdi. Keleş konuşmasında "Kdz. Ereğli, Zonguldak'ın en büyük yerleşkesi. Nüfus, ticari, öğrenci sayısı olarak Zonguldak'ın 3'de 1'i, vergi ödeme sırasında da yüzde 4045'le yüzde 40'ını oluşturan bir şehir. Kömürün yanı sıra demir çeliğin de başkenti. İlk 100 içerisinde bulunan 2 demir çelik fabrikamız, ilk 500 içerisinde Çınar Boru ile ilk 500'de 3 firması ile güçlü dinamik bir kent. Ereğli demir çelikte güçlü iken denizcilikten aldığı payla da ciddi bir potansiyele sahip. Tersanecilik sektörü Ereğli'nin gelişecek, gelişmekte olan ve ilerisi için umut veren sektörlerden bir tanesi. 2 Tersanemiz irtibat hakları tapularını aldılar, burada sizin de katkılarınızı teslim etmek gerekiyor. Bir firmamız römorkör yapımında dünyanın en iyi 3 römorkör üreticisinden bir tanesi. Askeri tesis güvenlik belgesini de aldı. Bundan sonra uluslararası anlamda da her türlü ihaleye girebilecek fiziki yeterliliğe de sahip olmuş oldu.” diye konuştu.



“Kdz. Ereğli imalat sektörü büyüyor”

Pandemi sürecinde devletin ciddi destekler verdiğini ve Kdz. Ereğli’nin de bu desteklerde faydalandığını anlatan Keleş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi süreci geçirdik, sanayicimiz çalıştı. Devletimiz gerçekten ciddi destek verdi, bizde bunlardan en iyi şekilde yararlanan ilçelerden bir tanesiyiz. Çeşitli zamanlarda odaların hep ne iş yaptığı konuşulur. Bunu bir örnekle söylemek istiyorum; Mücbir sebep belgesi verdik tersanemize. 2 tane ihraç gemisi pandemi nedeniyle cezai işlem uygulamasının önüne geçtik, para Türkiye’de kaldı. Ayrıca Kdz. Ereğli talaşlı imalat, makine imalatı, proses imalatı her geçen gün büyüyerek dünyanın her yerine ihracat yapan bir duruma geldi. Limanlarımız hem Erdemir hem Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği 21 milyon tonluk iki limanımız var. Rıfat başkanımızın sayesinde iki kez Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlatarak limanlarımızın gümrük yetkileri arttırıldı. Bunlar orman ve orman ürünleri, gıda ve gıda ürünleri, cam ve cam ürünleri için izin aldık. Bunlar Ereğli'nin güçlü yönleri.”



“2. OSB için sadece bir bakanlığın görüşü kaldı”

Zonguldak’ın yüzde 62’sinin ormanlarla kaplı olması nedeniyle yatırımcı için arazi bulmakta yaşanan zorlukları anlatan Keleş, her şeye rağmen 2. OSB için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Keleş konuşmasında şunları söyledi: "Bir taraftan da Ereğli'nin de içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmek gerekiyor. Neye ihtiyacımız var? Zonguldak'ın yüzde 62'si orman. Yeni bir sanayi yerleşkesi kurabilmek maalesef mümkün değil. Burada Kaymakamımızın hep bir lafı var, 'biz hep ağaç mı yiyeceğiz?' diyor. Evet, yüzde 62'si orman olduktan sonra yapabilecek fazla da bir yer üretme şansımız da yok. 2. OSB çalışmaları başladı. Burada Rıfat Başkanımızın da çok büyük destekleri oldu. Sadece 1 bakanlığımızın görüşü kaldı. Bu bakanlıkta 3 eski bakanlığı barındırdığı için süreç biraz uzamış gözüküyor ama herhangi bir gecikme falan yok. Bunun için de orman size, sanayi haricinde her yere yer veriyor. Cezaevine, spora, okula yer veriyor ama sanayi oldu mu yer vermiyor. Türkiye'de maalesef sanayi alanı yüzde 1'in altında. Gelişmiş ülkelerde Almanya'da 3,5 civarında. Zonguldak odaları ile ortak yapmış olduğumuz çalışmalar var. Burada yine Rıfat Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir camia içerisinde yer alıyoruz ki kardeşliğin, bilgi paylaşımının, yaşadıkları kente hizmet etmenin en üst seviyede olduğu bir birliktelik sağlamışsınız başkanım. O anlamda 365 oda ve borsa nereye gittiysek aynı şekilde muamele görüyoruz. Farklı sektörlerde Zonguldak ilinin potansiyelini ortaya çıkartmak için çalıştığımız projeler var. Bunlardan bir tanesi de kafes balıkçılığı. Zonguldak hep Doğu Karadeniz’den göç almış. Ama denizde ne var ne yok hiç bakmamışlar. Bize kısmet oldu, inşallah bu işi de başaracağız.”



“Ereğli’de hedef 10 bin yeni istihdam”

Kdz. Ereğli’de 10 bin yeni istihdam ve 5 bin yeni üniversite öğrencisi hedeflerinin olduğunu dile getiren Başkan Keleş, bu hedefin gerçekçi olduğunu ve hayata geçirileceğini anlattı. Keleş konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kdz. Ereğli olarak hedefimiz 10 bin yeni istihdam. Bu rakam biraz iddialı gelecek ama ikinci OSB'yi kurunca buradan ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Mevcut OSB'de yapılan yatırımlar, Türkiye'de en büyük alüminyum dökümhanesi Ereğli'de kurulacak, ilk 100 içerisinde bir firmamız daha olacak. Hacı amcanın yeni yatırımları var. Onlarda inşallah devreye girecek. 5 bin yeni üniversite öğrencisi hedefimiz var. En önemlisi de ilk 500 içerisinde 5 yıl sonra 10 firma ve bunun 5 tanesi ilk 100 içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Bir taraftan da taleplerimiz var; bunlardan bir tanesi gıda perakendecilik yasasının bir an önce sağlam temeller üzerine oturtulması gerektiğini artık elzem olduğu günlerden geçiyoruz. Kredi Garanti Fonu Başkanımız burada, bir şubesi Ereğli'deydi. Merkeze taşındı. Uygun görürseniz yeniden Ereğli'de açılmasını istiyoruz.”



Yapılan konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşen görüşmede TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TSO üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.



Hisarcıklıoğlu daha sonra Kemer bölgesine giderek TOBB tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan okul alanında Kaymakam Mehmet Yapıcı, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, TSO Başkanı Arslan Keleş ile birlikte incelemelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu okul için gerekli olan paranın Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini belirterek, okul inşaatına en kısa süre içerisinde başlanmasını istedi.

Hisarcıklıoğlu daha sonra Kdz. Ereğli’den ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.