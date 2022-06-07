Liselilerin "Konserve" oyunu tam not aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin sahneye koyduğu tiyatro oyunu tiyatroseverleri hayran bıraktı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Konserve" adlı tiyatro gösterisi, okul yönetimi ve veliler tarafından tam not aldı. Edebiyat öğretmenlerinden İdris Kabak'ın yönettiği ve Nehir Çatma, Ahsen Ece Hıdır, Eren Taşdan, Hazal Seyhan, Esila Demir, Esila Yağmur Kır, Hasan Yiğit Turgut, Talha Bahtiyar adlı öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu, alkışlarla sona erdi. Gösterinin müzik direktörlüğünü ise Azra Hazal Çağlar ve Azra Betül İris üstlendi.

Öğrencilerin tiyatro performansını beğenen okul yönetimi ve veliler, gösteriyi yöneten Edebiyat Öğretmeni İdris Kabak ile tiyatrocu öğrencileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.