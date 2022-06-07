Emniyetten üniversiteli öğrencilere Narko-Gençlik eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından üniversite öğrencilerine NarkoGençlik eğitimi verildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gençlere yönelik uyuşturucu maddelerin zararları konusunda NarkoRehber faaliyetleri çerçevesinde NarkoGençlik eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından NarkoGençlik eğitimi ve NarkoNokta faaliyetine katılan 224 üniversite öğrencisine uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirildi.
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