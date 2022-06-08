Alaplı MYO’da mezuniyet coşkusu yaşandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan (MYO) 20212022 eğitimöğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için Alaplı Kampüsü’nde mezuniyet töreni yapıldı.

Törene, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, önceki dönem Milletvekili Faruk Çayıroğlu, Alaplı Ticaret Odası Başkanı Recep Ocak, üniversite senatörleri, akademikidari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Özölçer konuşmasında Alaplı MYO’nun köklü geçmişinden bahsetmesinin yanı sıra, mevcut programlara yenilerinin ekleneceğini, öğrencileri ve akademisyenleri çok daha konforlu bir eğitimöğretim olanağına kavuşturma arzusu içerisinde olduklarını belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Özölçer, öğrencilerin üniversitede geçirdiği süreç boyunca pek çok şey deneyimlediğini, yalnızca teknik ve mesleki eğitim almadıklarını, hayata dair de pek çok şey öğrendiklerini ifade etti. Toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrencilerin kültürel alışveriş yaptıklarını, bu durumun birlik, beraberlik, hoşgörü ve paylaşmanın güzelliğini yaşattığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Özölçer sözlerini mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek sonlandırdı.

Alaplı MYO’yu derece ile bitiren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Tören, diplomalarını alan öğrencilerin coşkuyla kep atması ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

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