Tutuşan priz, evi yaktı

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Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, prizin tutuşmasıyla çıkan yangında yatağa bağımlı yaşayan Altın Ç. (82), vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle tedaviye alındı. Evi saran alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kepez Mahallesi Halilağa Sokak'taki 2 katlı evin alt katında, saat 11.00 sıralarında, prizin tutuşması sonucu yangın çıktı. Rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı olan Altın Ç., evde mahsur kaldı. Torunlarının dumanları fark edip, haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Altın Ç., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Altın Ç., hastanedeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi´ne sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-06-08 15:36:13



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