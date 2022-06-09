Çaycuma korosu yaza, “Merhaba” dedi

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde Türk Halk Müziği Topluluğu “Yaza Merhaba Konseri” büyük ilgi gördü.



Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Şef Ertuğrul Karabulut yönetiminde verdiği “Yaza Merhaba” konseri yoğun katılımla gerçekleşti. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki konsere Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda türkü sever izledi. Konsere çevre ilçelerden gelen müzik korolarında yer alan sanatçılar da yoğun ilgi gösterdi.

Sunumunu Birhan Keser’in yaptığı ve ülkenin dört bir yanından türkülerin seslendirildiği konserde davetliler, zaman zaman koroya eşlik ederek keyifli zaman geçirdi. Belediye Başkanı Kantarcı ve Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu konserin sonunda, günün anısına, Topluluk Başkanı Ayşen Köktürk ve Şef Ertuğrul Karabulut’a birer buket çiçek sundu.

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