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Aracın lastiklerini indiren karısını çekiçle öldüren kocaya müebbet hapis

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşinin eve alkollü gelmesine kızıp otomobilinin lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Ayçelebi'yi (58) uyuduğu sırada başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Aracın lastiklerini indiren karısını çekiçle öldüren kocaya müebbet hapis

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşinin eve alkollü gelmesine kızıp otomobilinin lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Ayçelebi’yi (58) uyuduğu sırada başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi’nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.
Edinilen bilgiye göre olay geçen 2 Şubat günü Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi.Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi’ye kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirdi. Ahmet Ayçelebi uyandıktan sonra sigara içmek için dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu görünce sinirlendi. Eline aldığı çekiçle eşinin uyuduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak, “Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel” dedi. Eve gelen oğlu, annesinin cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Dehşet anlarını böyle anlattı
Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olayı anlatan Ahmet Aycelebi, "Her akşam alkol alan insanım. Olay günü eve alkollü geldim. Kendi arabamla eve geldim. Eve girer girmez eşim laf söyledi. Biraz tartıştık sonra uzandım. Eşim salona geldi, yumrukla bana saldırdı. Ben kendisine herhangi bir müdahale yapmadım. Sonra süngü ile saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Sonra uyuyakalmışım. Kendisi de odasına geçti. Televizyon seyrediyordu, ben uyandıktan sonra evden kaçmak istedim. Arabaya gittiğimde arabanın lastiklerinin havasının inmiş olduğunu fark ettim. Bagajda lastik pompası vardı. Onunla lastikleri şişirip gitmeyi düşündüm. Ama pompayı saklamış. O an sinirle bulunduğu odaya girdim. Kanapede televizyon seyrediyordu. Elimde odaya girerken çekiç vardı. Lastiği neden indirdin diye sordum. Bunun üzerine bana küfür etti. Sinirlendim, hemen süngüyü almaya çalıştı. Bende sinirlenerek boğazından tuttum bir kere kafasına vurdum. Tekrar dışarıya çıktım. Sigara içtim, oğlumu aradım. Ben bir kere vurdum diye hatırlıyorum. Eşim daha öncede beni dövmüştür. Hiç şikayetçi olmadım. Alkol aldığım için sürekli darp ediyordu. Eşim ben alkol almayayım diye yemeklerime hap koymuş. Ben hiç akıl hastalığı tedavisi görmedim. Bundan 10 sene önce ben restoranda alkol alırken eşim tüfekle restoranı bastı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm Allah kolumu kırsaydı öldürmeseydim. Herşeyi ondan öğrendim" diye konuştu.
Mahkemede sanık eşinin kendisini darp ettiğini öne sürünce olay sonrası alınan doktor raporu hatırlatılarak herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Hakime "Beni idam edin, her şeye razıyım" dedi
Ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanığa son sözü soruldu. Tutuklu sanık Ahmet Ayçelebi, "Beni idam edin. Ben her şeye razıyım. Ben eşimi kaybettim. Çok pişmanım, beni idama gönderin" dedi. Ayrıca ehliyetine 15 yıl önce ekipler tarafından el konulan sanık için ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan da ceza uygulanacak. Sanık kararın açıklanmasının ardından savcı sandığı hakime yönelerek "Savcım sizi tebrik ediyorum. Doğru bir karar verdiniz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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