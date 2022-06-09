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Esnaf kavgasını ayıran bir kişi hastanelik oldu, bir kişi ise canlı yayın yaptı

DHA

Esnaf kavgasını ayıran bir kişi hastanelik oldu, bir kişi ise canlı yayın yaptı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan S.B., başına vurulan demir sandalye ile yaralandı. S.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga eden taraflar gözaltına alındı. Olay sırasında çevredeki bir kişi ise telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşlarına kavgayı anlattı.
Olay Ereğli Müftü Mahallesi'ndeki Demirciler Çarşısı içerisinde meydana geldi. Çarşıda birbirine komşu dükkanları bulunan İ.Y. ile A.B. arasında küfür etme iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki esnaf kavga etmeye başladı. Bu sırada çevrede bulunanlardan S.B., kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında S.B., yaşanan arbede sırasında A.B.'nin savurduğu demir sandalyenin başına isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Başından yaralanan S.B., ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan iki esnafı ise gözaltına aldı.
KAVGAYI CANLI YAYIN YAPTI
Bu arada kavga sırasında çevrede bulunanlardan bir kişi ise cep telefonu ile canlı yayın yaptı. Görüntülü konferans görüşmesi yapan bu kişinin hatta bulunan 3 kişiye yaşananları anlattığı görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-06-09 20:54:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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