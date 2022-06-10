Cumhuriyet Ortaokulu'nda kültür sınıfı açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nda kültürel değerleri hatırlatmak, öğrencileri ve ziyaret edenleri geçmişe götürmek amacıyla müze görünümlü ‘Kültür Sınıfı’nın açılışı gerçekleştirildi.

İlçenin Kahvecioğlu Köyünde bulunan müze görünümlü kültür sınıfının açılışına; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Karapınar Karakol Komutanı Hakan Satıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Nusret Parlak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, iş adamı Deniz Saraç, İş adamı Sezai Çanakçı, Okul Müdürleri, Köy Muhtarları, veli ve öğrenciler katıldı.

Oluşturulan müze görünümlü kültür sınıfının alt yapısı Çanakçılar Şirket Grubu tarafından yapılmış olup, sınıf oluşumuna Sosyal Bilgiler öğretmeni Volkan Gebeş ve okul velileri envanter olarak katkı sağladı. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, müze görünümlü Kültür Sınıfının oluşumuna katkılarından dolayı İş adamı Sezai Çanakçı'ya plaket ve belge takdim ederek, teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, müze görünümlü kültür sınıfının oluşumunda emeği geçen Sezai Çanakçı'ya, okul yöneticilerine, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Gebeş'e, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu Okul Müdürü Mevlüt Yıldırım, açılış konuşmasında şunları söyledi; "Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu gibi yapılanların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız Bilim Şenliğimizde; Fen Bilimleri alanında 16 proje, Kodlazon alanında 3 proje, Teknoloji Tasarım alanında 2 proje,Türkçe alanında 1 proje olmak üzere toplam 21 projede yaklaşık 40 öğrencimiz, Teknoloji Tasarım ve Göresel Sanatlar Sergimizde danışman öğretmenlerimiz rehberliğinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederim. Bu şenlikte çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke için büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Değerli konuklar, proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda şenliğimizin geleneksel hale gelmesini temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.“

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.