BEÜ’de bir ilk Sırt üstü pozisyonda lazerle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı

Zonguldak'ta ilk kez sırt üstü pozisyonda lazerle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez yapılan uygulamada 3 buçuk santimlik böbreği kaplayan taş sırt üstü pozisyonda Perkütan nefrolitotomi adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı.

Supin Perkütan Nefrolitotomi adı verilen sırtüstü pozisyonda yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı ülkede sayılı merkezde yapılırken bölgede ilk kez Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yapıldı. Yan ağrı şikayeti ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'na başvuran 46 yaşındaki Nursel Şimşek, yapılan tetkikler sonrası sol böbreğinde böbreği tamamen kaplayan 3 buçuk santimlik taş olduğu tespit edildi. Tetkikler sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Engin Denizhan Demirkıran, hastaya bölgede ilk kez uygulanan Supin Perkütan Nefrolitotomi adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı.

'Supin Perkütan Nefrolitotomi' adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı hakkında bilgiler veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Engin Denizhan Demirkıran, ameliyatın Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez uygulandığını ifade etti. Uygulanan tedavi sonrası hastaların bir günde taburcu olduğunu sözlerine ekleyen Demirkıran, “Hastamız bize sol yan tarafındaki ağrılar sebebiyle başvurdu. Üroloji Polikliniğinde değerlendirdikten sonra yapılan tahlilleri sonucunda hastamızın sol böbreğinde böbrek içerisini tamamen kapatan 3 buçuk santimlik taşı olduğunu tespit ettik. Bu hastamıza Perkütan Nefrolitotomi adını verdiğimiz kapalı böbrek taşı ameliyatı yapmaya karar verdik. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bu ameliyatı yeni gelişen Dünyanın da takip ettiği yeni yöntem olarak sırt üstü değil yüz üstü pozisyonda supin olarak gerçekleştirdik. Minyatür cihazı ve yeni nesil lazer cihazımızla yarım santimlik bir kesi içerisinden mini PNL adını verdiğimiz yöntemle 3 buçuk santimlik taşın tamamını dışarıya alarak hastamızı bir gün sonra taburcu edecek hale getirip sağlığına kavuşturmuş olduk. Hastanemizde ve ilimizde ilk defa Supin Perkütan Nefrolitotomi adını verdiğimiz kapalı böbrek taşı ameliyatını sırt üstü pozisyonda gerçekleştirdik. Bu ameliyat daha önce yıllardan beri yapılan ancak yüzüstü pozisyonda ve büyük cihazlarla gerçekleştirilen bir ameliyattı. Bizim burada yaptığımız şey şehrimizde ilk olması. Biz bu ameliyatı sırt üstü yaptık. Hastamızı yüz üstü çevirme gereksinimi olmadan ve hastanemize yeni alınan yeni nesil güçlü lazer ekipmanı ve minyatür cihazları kullanarak yaptık. Eskiden büyük cihazlarla geniş kesilerden yapılırken şimdi yaptığımızda sadece yarım santimetrelik bir kesi ile bu ameliyatı gerçekleştirdik. Yeni nesil lazeri kullanmanın avantajı, sadece yarım santimetrelik kesiden hastamızın 3 buçuk santimetrelik taşının kırıp boşaltarak hastada taşsızlığı sağladık. Bir de kesinin küçük olması ile birlikte nefrestomi adını verdiğimiz dışarıya açılan tüplerden koymadık. Hastanın dışarıya açılan hiçbir şeyi olmadan kesisi kapatılmış bir şekilde ameliyathaneden çıktı. Ameliyatından hemen bir gün sonrada taburcu oldu. En büyük yenilikte hastanın normal yaşamına bu kadar hızlı dönebilmesi. Daha önceki metotlara göre 34 gün hastanede kalış süreleri devam ederken şu an bu yok. Hastamız hemen taburcu olabilecek. Yeni bir yöntem. Şu an dünya çapında ön plana geçmeye başlayan ve uygulanmaya devam eden bir yöntem. Ülkemizde İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerde yapılıyor. Ama şehrimizde ve bölgemizde ilk kez biz yaptık” şeklinde konuştu.

İlk defa kendisinden denendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Nursel Şimşek, “Bunun bende ne zaman olduğunu anlayamadım. Buraya geldim ve böbrek taşım olduğumu öğrendim. Diyeceğim o ki çok mutluyum. İlk defa bende denendiği için çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Ne ağrım var ne sızım var gayet iyiyim yeniden doğmuş gibi oldum. Bugünde evime gideceğim. Doktorumuzdan Allah razı olsun. Beni çok mutlu ettiler. Hepsinden tek tek Allah razı olsun. Hiç bir şekilde sıkılmadan gönül rahatlığıyla sıkılmadan burada tedavi olabilirler” şeklinde konuştu.

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