Ormanlı jandarma için kan verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde Kızılay jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ormanlı beldesinde sabah erken saatlerde başlayan kan bağışı kampanyasına Ormanlı Belediyesi, jandarma karakolu, beldedeki ilk, orta ve liseler, cami imamları, destek verdi. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nden gelen ekipler sabah saatlerinden itibaren Ormanlı Belediyesi Kültür Merkezi’nde kan aldı.Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Başol konuşmasında “Beldemizde belli aralıklarla kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bir hafta öncesinden duyurusunu yaptığımız kan bağışı kampanyalarımızdan birini daha bu gün gerçekleştirdik. Jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümü nedeniyle bu günkü kampanyamızı düzenledik. Jandarma teşkilatımız hem ülkemizin hemde bizlerin göz bebeği bir kuruluşumuz. Biz kendilerini seviyoruz ve her konuda destekliyoruz. Sağolsun vatandaşlarımızda çok büyük ilgi gösterdiler bu günkü kan bağışı kampanyasına. Ben bu vesile ile kampanyamıza destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Jandarma teşkilatımızın da 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

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