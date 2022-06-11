Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor 45 dakikalık mesafe 16 dakikaya düşecek

Zonguldak’ta yapımına kısa bir süre önce başlanan KilimliMuslu arası 2. etap, MusluFilyos arası 3. etap tüneller ve karayolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zonguldak Filyos arası 45 dakika süren mesafe projenin tamamlanmasının ardından 16 dakikaya düşecek.

Zonguldak’ta 5 Şubat tarihinde hizmete açılan ZonguldakKilimli arası 1. etap tüneller ve karayolu çalışmasının ardından çalışmalara başlanan KilimliMuslu arası 2. etap, MusluFilyos arası 3. etap tüneller ve karayolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Avcı, devam eden projeler ile ilgili sosyal medya hesabından görsel paylaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Avcı, 3. etap projede toplam 237 metre tünel açma işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, “2. etap KilimliMuslu tünellerinde yapılan sürüşü kesintisiz ve daha konforlu hale getiren proje düzenlemesinin ardından, Muslu yönüne doğru sağ tüpte yamaç yapı işlemlerine başlanmış, sol tüpte ise 12 metre tünel açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan proje düzenlemesi ile toplam 5650 metre uzunluğundaki karayolunun, 3 kilometresi tünellerle geçilecektir. Tünellerin diğer yönden çalışmalarına ise kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlanacaktır. 3. etap MusluFilyos yönündeki sıralı 7 tünelden,T6, T5, T4 tünellerinde çalışmalar patlatma ve tünel açma imalatları İle devam etmektedir. T6 tünellerinde Kilimli yönünde sağ tüpte 23 metre, sol tüpte 72 metre, T5 tünellerinde portal hazırlıkları tamamlanmış olup patlatmalar devam etmektedir. Diğer yandan T4 tünellerinde ise sağ tüpte 105 metre, sol tüpte 37 metre tünel açma işlemi yapılmış olup, bugün itibari ile, 3.etap projede toplam 237 metre tünel açma işlemi gerçekleştirilmiştir” dedi.



“ZonguldakFilyos arası mesafenin 16 dakikaya düşecek”

Dünyada ve ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğin ifade eden AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Avcı, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomi koşullarındaki olumsuzluklara rağmen bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılan, Ulaştırma Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve tüm AK Parti teşkilatlarımızca da takibini gerçekleştirdiğimiz projelerde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm tünellerde iki taraflı, eş zamanlı çalışmalara geçilmiş olacaktır. 3 etaptan oluşan tüneller ve karayolu projelerinin tamamlanması ile ZonguldakFilyos arası mesafenin 16 dakikaya düşeceği öngörülmektedir" dedi.

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