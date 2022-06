Kılıçdaroğlu: Halktan topladığımız her kuruşun hesabını vereceğiz 

Ayhan ACARAli Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının Türkiye´yi yöneteceğini belirterek, "Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halktan topladığımız verginin, yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak´ın Çaycuma ilçesinde belediye tarafından yapılan 32 projenin açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Sizlere söz veriyorum. Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Türkiye´yi de öyle yöneteceğiz. Barış içerisinde yöneteceğiz. Huzur içerisinde yöneteceğiz. Beraber ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Halkı kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Biz milletin sesi, halkın sesiyiz. Mustafa Kemal´in sesiyiz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Belediye başkanlarımızın önüne engel çıkarıyorlar, çıkartacaklar. Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir" diye konuştu.

'HERKESİ KUCAKLAYARAK YÖNETECEĞİZ'

Millet İttifakının Türkiye´yi yöneteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan kul hakkını yiyenin hesabını soracağız. O nedenle biz halkımızı seviyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Birlikte bu ülkede huzur içerisinde yaşayacağız. Çaycuma bunun en güzel örneği. Türkiye ve bütün dünya bilsin. Böyle yöneteceğiz ve yönetmeye devam edeceğiz. Sıkıntılarımız var. Mutfaklarda yangın var. Bunu da çok iyi biliyorum. Gencecik evlatlarımız işsiz. Beşli çetelere çalışan bir iktidar var. Onu da çok iyi biliyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi biliyorum. Sizden tek istediğim asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Umudu büyüteceğiz. Beraber birlikte Türkiye´yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum" dedi.

'LİYAKAT ÇOK ÖNEMLİDİR'

Kılıçdaroğlu liyakatin çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devletin temeli adalettir. Devlet adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir. Devleti adaletle yönetmezseniz, belediyeyi liyakatle yönetmezseniz, kaynakları israf edersiniz. Liyakat denen şey çok önemlidir. Yağmur yağıyor, bereket geldi. Her yer bereketli olsun. Biz bereketten yanayız. Sevgiden yanayız. Kucaklaşmaktan yanayız. Bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Sandık gelecek büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyarak kullanacağız. Hiç kimse endişe etmesin, geliyor gelmekte olan." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN

