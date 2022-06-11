Kılıçdaroğlu: “Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrek ilçesinde halka hitabında, “Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz” dedi.

Çaycuma ilçesindeki toplu açılış töreninin ardından Devrek ilçesine hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından karşılandı. Belediye başkanını makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na Devrek Bastonu hediye edildi.

Belediye çıkışında toplanan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Sizin için Devrek için, 7’den 70’e tüm vatandaşlar için çalışan bir belediye başkanınız var. Zaman zaman önüne engel koyan olabilir. Ama belediye başkanlarınız hiçbir engelden şikayet etmeden kararlılıkla yoluna devam edecekler, sizlere hizmet edeceklerdir. Onların hizmeti değerlidir. Evlatlarınız için sizler için hizmet veriyorlar. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Devrek’i, Çaycuma’yı nasıl yönetiyorsak Allah’ın izniyle Türkiye’yi de aynı anlayışla ayrım yapmadan yöneteceğiz. Millet ittifakı olarak yöneteceğiz. Bir araya geleceğiz. Vatandaşlar arasında ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hiç kimseyi ötekileştirmeden Türkiye’yi yöneteceğiz. Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz. İşsizlik, yolsuzluk bunlarla mücadele edeceğiz. Göreceksiniz bu bereketli topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde huzur ve bereket olacak. Herkesin kazanıldığı hiç kimsenin kaybetmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz, birikimle yöneteceğiz. Devleti gerçekten saygınlıkla yöneteceğiz. Herkesin devletin güvenmesine, herkesin kucaklaşmasını isteyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızla helalleşeceğiz. Ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. O ayrı. Kul hakkı yiyen, yolsuzluk yapan, vatandaşın hakkını yiyenlerle de hesaplaşacağız. Benim umudum da bu güzel insanları. Beraber el ele yürek yüreğe kol kola yeni bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Endişe etmeyin. Asla ve asla unutmayın geliyor gelmekte olan" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarının ardından aracına yönelirken bir bebeği sevdi. Ardından vatandaşlarla görüşerek aracına binerek ilçeden ayrıldı.

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