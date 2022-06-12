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TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan: "Zonguldak'taki tüm eğitim öğretimin eksiklerinin giderilmesi konusunda adımlar atılıyor"

İHA

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan: "Zonguldak'taki tüm eğitim öğretimin eksiklerinin giderilmesi konusunda adımlar atılıyor"

Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’ni kuruluşunun 184’üncü yıl dönümü nedeniyle yapılan törende, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan’a okula katkılarından dolayı 2022 yılı büyük ödülü verildi.
Türkiye'nin ilk bağış okulu olan Mehmet Çelikel Lisesinin kuruluş yıldönümünde mezunlar bir araya geldi.
Okulun kapalı spor salonunda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, davetliler ve mezunlar katıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü İsmail Aşkar'ın ve Çelikel Vakfı Başkan Yardımcısı Mücella Pamay'ın açılış konuşması ile başladı.
Ardından okula hizmet ve desteklerinden dolayı Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'e 2020, Av. Ali Osman Odabaş'a 2021 ve Köksal Toptan'a da 2022 Yılı Büyük Ödülleri verildi.
Kazım Ergün'e ödülünü İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ali Osman Odabaş'a ödülünü Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Köksal Toptan'a da ödülünü Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı Başkanı Erkan Ünal takdim etti. Törene katılamayan Prof. Dr. Mehmet Haberal da mesaj gönderdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin ilk bağış okulu tam 84 yaşında. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız yılda kurulan bu okul ülkemizin, bölgemizin ilimizin her daim gövdesi olmuştur. İşte bugün burada Sayın Bakanımı görünce çok heyecanlandım, Çelikel bu ülkede bu ülkeye kendini adamış çok önemli örnek milletinin vatanını seven öğrenciler yetiştirmiştir" dedi.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da konuşmasında, "1968 yılı Çelikel Lisesi mezunu bir babanın oğlu ve 1998 mezunu bir hanımefendinin eşi olarak ben de sizlerle burada beraber olmanın mutluluğunu duyuyorum" diye konuştu.
Mehmet Çelikel Lisesi'nden 196162 dönem mezun olan Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Köksal Toptan çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanı olan Mahmut Özer'in de Zonguldak için büyük bir şans olduğunu ifade eden Köksal Toptan, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, Zonguldak ziyaretinde, Zonguldak'taki tüm okulların eksikliklerini karşılamak için söz verdi, imkanları seferber edeceğini söyledi ve bu söz Zonguldak için çok değerlidir. Burada Zonguldak'taki tüm eğitim öğretimin eksiklerinin giderilmesi konusunda adımlar atılmalı ve atılıyor da. Bu güzel bir şey" dedi.
Toptan konuşmasında vakıf üyelerine de çağrıda bulunarak okula katkı ve desteklerin arttırılması konusunda çağrıda bulundu.
Törende emekli öğretmenlere plaket verildi ve mezunlar adına konuşma yapıldı.
Tören 19891992 arasında mezun olanlara 30. Yıl anı plaketi, 19691972 yılları arasında mezun olanlara da 50. Yıl onur plaketi takdim edilmesiyle son buldu.
Tören sonrasında ise geleneksel etli pilav şenliği gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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