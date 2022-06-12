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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki çocuğunun mezun olduğu üniversiteyi dereceyle bitirdi

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan 3 bin 392 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. İki çocuğunu mezun ettiği okuldan dereceyle mezun olan 46 yaşındaki Filiz Kibaroğlu, çocuklarıyla mezuniyet coşkusu yaşadı.

İki çocuğunun mezun olduğu üniversiteyi dereceyle bitirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ndeki çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan 3 bin 392 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. İki çocuğunu mezun ettiği okuldan dereceyle mezun olan 46 yaşındaki Filiz Kibaroğlu, çocuklarıyla mezuniyet coşkusu yaşadı.
Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni coşkulu ve heyecanlı geçti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende mezun öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Mezuniyet töreninde konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Özölçer, konuşmasında şöyle dedi:
“Bizim hüznümüz bu dönem bir kat daha fazla sevincimiz buruk. Bu yıl pırıl pırıl üç öğrencimizi ve dört akademik personelimizi ebediyete uğurladık. Üniversiteler araştırmalar yapan, bu araştırmalar temelinde eğitim veren, teknoloji geliştiren, gençlerin meslek sahibi olmasını sağlayan ve topluma hizmet üreten yapılardır. Bu bağlamda üniversitemizde eğitim öğretim araştırma geliştirme ve topluma hizmet üretme faaliyetlerine her geçen gün kapasitesini artırarak devam eden bir misyonla 11 ayrı kampüste 14 fakülte, bir devlet konservatuarı, dört yüksek okul, üç enstitü, sekiz meslek yüksek okulu ve 36 uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim ve öğretimine devam etmekte. Mevcut konumunu çok daha ileri bir noktaya taşımak için var gücüyle çalışmaktadır.”
Törende konuşan Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da, “Eğitim hayatınızı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayıp bugün alacağınız mezuniyet belgeleriyle yıllarca fedakârca sürdürdüğünüz çalışmalarınızın karşılığını almış olacaksınız. Bu vesile ile buradan mezun olan tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum. Yaşam boyu başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Fakültelerde derece elde eden öğrencilere belgeleri takdim edildi. Mezuniyet birincisi de mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Çocuklarını mezun ettiği okuldan dereceyle mezun oldu
Törenin en dikkat çeken ismi ise 46 yaşındaki Filiz Kibaroğlu oldu. Fen Edebiyat Fakültesi bölümünden ikincilikle mezun olan Kibaroğlu, Tarih Bölümü diplomasını ve plaketini Vali Yardımcısı Turgut Subaşı’nın elinden aldı.
Kibaroğlu’nun 25 yaşındaki kızı İrem Nur Güneş ZBEÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduğunu ifade etti. 26 yaşındaki oğlu Hasan Ömer Güneş de ZBEÜ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nden mezun olduğunu anlattı. Gazetecilere oğlu ve kızı ile birlikte poz veren Filiz Kibaroğlu, çocuklarını mezun ettikten sonra kendisinin de üniversite okuyarak mezun olduğunu anlattı. Tarih Bölümü mezuniyetiyle birlikte Psikoloji Bölümü’nde de öğrenim gördüğünü anlatan Kibaroğlu, şöyle dedi:
“Üçüncü kuşak üniversite öğrencisiyim. Daha önce iki çocuğum da buradan mezun. Biri Sosyoloji diğeri Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nden mezun oldu. Ben şu an Tarih Bölümü’nden mezun oldum. Psikoloji Bölümü’nden de son sınıf okuyorum. Bunun yaşı yok. Özellikle kadınların okuması lazım. Herkesi yetiştiren, geleceği yetiştiren onlar olduğu için kadınların okuması lazım. İçimde bir ukdeydi. Ben aslında kazanmıştım daha önce ama okuyamamıştım. Sonradan gerçekleştirdik. Çocuklarım beni hep desteklediler. Ben aslında güzellik uzmanıydım. Bıraktım, okumak istiyorum dedim. Artık bu saatten sonra kafamla bir şey yapacağım bedenen değil dedim. Sınava girdim kazandım. Mezun oldum. Bundan sonra yüksek lisans okumayı düşünüyorum.”
Filiz Kibaroğlu’nun kızı İrem Nur Güneş ise, “Gerçekten çok gururluyum. Annem benden daha çok başarılı. Çok çalıştı. Beni de motive ediyordu. Özellikle pandemi döneminde daha fazla çalışmama sebep oldu” diye konuştu.
Törende, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15, Devlet Konservatuarı Bölümü’nden 30, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan 60, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 265, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 365, FenEdebiyat Fakültesi’nden 618, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO’dan 748, Mühendislik Fakültesi’nden 702, İlahiyat Fakültesi’nden 250, Eczacılık Fakültesi’nden 65, Diş Hekimliği Fakültesi’nden 88, Tıp Fakültesi’nden 186 öğrenciye mezuniyet diplomaları takdim edildi. Mezuniyet töreni öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.
Mezuniyet töreni için üniversite yönetimi geniş tedbirler aldı. Tören alanına şehir dışından gelen aileler için otoparklar ve ulaşım araçları hazır tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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