Bakan Dönmez: "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez: "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz"

İHA

Bakan Dönmez: "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz" diye konuştu.
Zonguldak'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve ilk kaynak töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asırlık Cumhuriyetimizin asırlık projesinde bugün en önemli adımlardan birini atıyoruz. Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz. Karadeniz gazının keşfinden bugüne kadar sahada ve masada büyük bir gayretle çalıştık. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz herkes bütün varını yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye’sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikaye bırakacağız. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden biri Filyos olacak. Enerji bağımsızlığı vizyonumuzun ete kemiğe büründüğü, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' idealimizin gerçeğe dönüştüğü bir yer olacak. Sürecin ilk başından bugüne kadar her bir detayı büyük bir titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldik. Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak. 2 bin 200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla, burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz" dedi.

"Geriye kalan 7 kuyumuzun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacağız"
Bakan Fatih Dönmez, bölgedeki çalışmaları şöyle anlattı:
"Sakarya Gaz Sahası, ülkemizin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacak. Ancak son olmayacak. Bugüne kadar Karadeniz’de 26 bin 400 kilometrekarelik bir alanda sismik veri topladık. Başka bir ifadeyle Trakya bölgemizin tamamından daha fazla bir alanı taradık. Buralardan elde ettiğimiz verilerle yeni arama kuyuları açacağız inşallah. Sakarya Gaz Sahası’nda teknolojinin en ileri imkanları kullanılıyor. Akıllı kuyu sistemlerinde kullandığımız elektrohidromekanik teknoloji, dünyada ilk defa bir deniz operasyonunda kullanıldı. Yavuz Sondaj Gemimiz tarafından deniz tabanına indirildi. Karadeniz’de açtığımız 10 kuyunun üretime hazırlanması için ilk adım olan kuyubaşı vanalarının ikisini deniz tabanına yerleştirdik. Üçüncü kuyu başı vanamızı Türkali5 kuyusuna önümüzdeki haftalarda yerleştireceğiz. Geriye kalan 7 kuyumuzun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacağız inşallah. Sığ deniz kısmında boru serme işlemini yapacak gemi geçen hafta Filyos Limanı'na ulaştı. Deniz tabanına sereceğimiz 35 bin borunun üretimi tamamlandı ve yüzde 95’inin sevkiyatı tamamlandı."

"İlk etapta günlük 10 milyon, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğalgaz taşıyacağız"
Bakan Fatih Dönmez, ilk etapta günlük 10 milyon ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğalgaz taşınacağını aktararak sözlerini şöyle tamamladı:
"Filyos’ta dünyanın en büyük mühendislik işlerinden biri yükseliyor. Bugüne kadar sahaya 5 bin 500 adet fore kazık ve 29 bin 100 adet drenaj kolonu yerleştirdik. Bu tam 60 bin kamyonun alana taş taşıması anlamına geliyor. Toplamda bin 600 kilometre uzunluğunda bir zemin çalışması yürütüyoruz ki bu rakam İzmir ile Kars arasındaki kuş uçuşu mesafeye denk geliyor. Ayrıca karada, gazın ulusal iletim şebekeye aktarılması için çalışmalarımızı iki etapta sürdürüyoruz. İlk etapta 'Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu', ikinci etapta ise 'Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz1' kısmını inşa edeceğiz. Ölçüm istasyonunu inşallah Kasım ayı içerisinde devreye alacağız. Böylece karaya çıkan doğal gazı 1 gaz ölçüm istasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine aktaracağız. Yapılan çalışmalarla, Sakarya Gaz Sahasından ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşıyacağız. Sakarya Gaz Sahası, Türkiye’nin geleceğe uzanan köprüsü olacak. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimizin üzerinde yükseleceği sağlam bir temel oluşturacak. Bu temel, gece gündüz demeden büyük bir aşkla, büyük bir fedakârlıkla ter döken bütün çalışanlarımız sayesinde olacak. Sakarya Gaz Sahasının keşfinden bugüne kadar yurt dışında görev yapan 100’den fazla vatandaşımız bu projede yer almak için Türkiye’ye döndü. Gençlerimizin umutları ve hayalleri üzerinden kirli bir siyaset yürütenlere inat, Türkiye’nin geleceğine büyük bir miras bırakmak isteyenler Türkiye’nin yarınları için burada canla başla mücadele ediyor. Sözlerime son verirken keşfimizin ilk gününden bu yana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin enerji bağımsızlığının mimarları, gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışan yöneticilerimize, mühendislerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti ve fedakârlığı Türkiye’nin umudu olmaya devam ediyor. Biz sizlere inandık, sizlere güvendik. Sizler de bizi mahcup etmediniz. Son bir teşekkür de bizleri hayır dualarıyla hiçbir zaman yalnız bırakmayan aziz milletimize etmek istiyorum. Allah herkesten razı olsun. İnşallah daha nice müjdeler vermek temennisiyle herkesi saygıyla selamlıyor, törenimizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan Filyos değerlendirmesi "Çok iyi bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonra bunun keyfini süreceğiz"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan Filyos ...
Tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı
Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk borunun denize indirilmesi törenine katılacak
YEREL HABERLER Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular ...
2 çocuğunun mezun olduğu üniversiteden dereceyle diploma aldı
YEREL HABERLER 2 çocuğunun mezun olduğu üniversiteden dereceyle ...
İki çocuğunun mezun olduğu üniversiteyi dereceyle bitirdi
YEREL HABERLER İki çocuğunun mezun olduğu üniversiteyi dereceyle ...
Çaycuma ‘da modifiye fuarı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Çaycuma ‘da modifiye fuarı yoğun ilgi gördü
TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan: "Zonguldak'taki tüm eğitim öğretimin eksiklerinin giderilmesi konusunda adımlar atılıyor"
YEREL HABERLER TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan: "Zonguldak'taki tüm ...
MHP Yozgat Milletvekili Sedef’ten ülkücülere 'Erdoğan' çağrısı Sedef “Fanatik bir MHP’li olarak gönül rahatlığı ile Erdoğan’a oy vereceğim”
YEREL HABERLER MHP Yozgat Milletvekili Sedef’ten ülkücülere ...
24 yıllık polis memuru hastalığa yenik düştü
YEREL HABERLER 24 yıllık polis memuru hastalığa yenik düştü
Kılıçdaroğlu: “Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Türkiye’yi bölgesinde itibarlı bir ...
Kılıçdaroğlu: Halktan topladığımız her kuruşun hesabını vereceğiz 
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Halktan topladığımız her kuruşun ...
Kılıçdaroğlu: “Millet İttifakı’yla Türkiye’yi yöneteceğiz”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Millet İttifakı’yla Türkiye’yi ...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta
TTK’da iş kazası: 11 işçi hafifi yaralı
YEREL HABERLER TTK’da iş kazası: 11 işçi hafifi yaralı
MHP Çaycuma’da "2023’ü Anlama ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi
YEREL HABERLER MHP Çaycuma’da "2023’ü Anlama ve Aydınlatma ...
Alerji ve uyuza iyi geliyor, aktarlar taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Alerji ve uyuza iyi geliyor, aktarlar taleplere ...
Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. etap tünel çalışmaları sürüyor 45 dakikalık mesafe 16 dakikaya düşecek
YEREL HABERLER Kilimli-Muslu arası 2.etap, Muslu-Filyos arası 3. ...
Mehmet Çelikel Lisesi 84 yaşında
YEREL HABERLER Mehmet Çelikel Lisesi 84 yaşında
Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
'İntikam' diye bağırıp, iş yerlerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 'İntikam' diye bağırıp, iş yerlerinin camlarını ...
Karadeniz'de, Akdeniz foku için yaşam alanları oluşturulacak
YEREL HABERLER Karadeniz'de, Akdeniz foku için yaşam alanları ...
Kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil sahile uçtu
Diş Hekimliği Fakültesi yemin töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi yemin töreni gerçekleştirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.