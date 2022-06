Jandarmadan Vali Tutulmaz'a ziyaret

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümünde Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti

Vali Mustafa Tutulmaz, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınlılıç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Vali Tutulmaz'a çiçek takdim edildi. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Jandarma Teşkilatı'nın 183. yıldönümü kutlandı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 183. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikli görevleri kamu düzeni ve asayişi sağlamak olan kolluk güçlerimizden Jandarma Genel Komutanlığımız devletimizin köklü geçmişe sahip kurumlarından birisidir.

Jandarma Teşkilatımız kuruluşundan bugüne aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevini üstün vazife anlayışı ile azim ve kararlılıkla başarıyla yerine getirmektedir.

Yurdumuzun her bir köşesinde devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, birlik ve beraberliğimizi tehdidine yönelen yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin bertaraf edilmesinde Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği başarı ve üstün operasyon kabiliyeti bizlere gurur kaynağı olmaktadır. Jandarma Teşkilatımız iyi yetişmiş, eğitimli, donanımlı kadrosu ile savunma sanayimizce başarıyla gerçekleştirilen atılım ve milli teknolojik hamlelerle de teknik ve fiziki kapasitesini artırmış, geliştirmiş, benzerleri içerisinde saygın ve lider konuma yükselmiştir. Aziz milletimize gurur ve güven veren Jandarma, görevini Anayasa ve yasalara bağlılıkla, evrensel insan hakları kurallarına saygı çerçevesinde yürütmekte, emniyet, asayiş ve terörle mücadelede olduğu gibi doğal afetlerde ve yardıma ihtiyaç duyduğumuz her an hep yanımızda olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri esnasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi gönül borcu ile anıyor, özveri ve fedakarlıkla yürüttükleri görevlerinde başarılar diliyorum."

