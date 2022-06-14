CHP Kdz. Ereğli’de kan bağışında bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından Kızılay iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Op. Dr. Eylem E. Ertuğrul, kan vermenin önemine değinerek bağışta bulunan herkese teşekkür etti. Ertuğrul gazetecilere yaptığı açıklamada "Kan toplumda hiçbir zaman ihtiyacı bitmeyen bir şey. Bunun sıkıntısında olan insanlar ancak tecrübe edebiliyorlar. Çok önemli, bunun senelerdir bilincindeyiz. Ereğli’de de Kızılay yönetiminde tekrar bir yenilenme olduktan sonra Kürşat başkanımızla birlikte koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalara bir halka daha ekledik. Hiç bitmeyecek olan bu ihtiyaca katkıda bulunmak amacıyla tüm üyelerimizi ve halkımızı bir kere daha bu konuda motive etmek amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik. Önemli olan topluma katkı sağlayabilmek. Bu noktada beraber olduğumuz için çok mutluyuz ben teşekkür ediyorum. Başkanımıza da, koordinatörlerimize de halkımıza bir kere daha dokunmaya fırsat verdikleri için biz çok mutluyuz. Tüm kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız’da düzenledikleri kampanyadan dolayı CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Opr. Dr. Eylem Ertuğrul’a teşekkür etti. Yağız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kdz. Ereğli halkı kan bağışı kampanyalarına oldukça duyarlı. Düzenlediğimiz her bağışı kampanyasına çok yüksek katılım oluyor. Kdz. Ereğli halkı bugünde bize destek verdi. Kan bağışı kampanyamıza çok sayıda insan katıldı ."Kan evrenselliğe açıktır" sloganıyla CHP İlçe teşkilatıyla beraber düzenlemiş olduğumuz kan kampanyasına katılan herkese teşekkür ediyorum. CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Op. Dr. Eylem E. Ertuğrul’a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kan bağışı kampanyası sırasında Kızılay gönüllüsü olan Mervenur Kayık’ın doğum günü kutlandı. Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız Mervenur Kayık’a broş hediye etti.

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