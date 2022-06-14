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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korku dolu bakışlar arasında kendini köprüden aşağıya bıraktı

İHA

Korku dolu bakışlar arasında kendini köprüden aşağıya bıraktı

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Nehri üzerinde bir kişi köprünün korkuluğuna çıktı. Korku dolu bakışlar arasında kendini nehre bırakan adamın imdadına ekipler yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Filyos Nehrinin üzerinden geçen köprüde meydana geldi. Nihat T. isimli şahıs Filyos ırmağının geçtiği Çaycuma köprüsünün korkuluklarına çıktı. Yarı çıplak vaziyette korkulukların kenarında bulunan boru üzerine oturdu. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber vererek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahısa ekipler tarafından ikna çabaları devam ederken Nihat T. kendini Filyos Nehrine atladı. Dalgıçlar tarafından kurtarılan şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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