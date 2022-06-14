Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve TPAO Heyeti Çaycuma Kampüsünde bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Üniversite işbirliğinde Çaycuma Meslek Yüksekokulunda yeni açılacak programlar hakkında bilgi alışverişi için Çaycuma Kampüsü’nde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Çaycuma MYO Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Çaycuma MYO Müdür Yardımcıları ve TPAO Genel Müdür Yardımcısı Metin Oktay Çetinkaya, Habil Öztürk ile TPAO görevlileri katıldı.

Yapılan toplantıda Çaycuma MYO’da “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” programlarının açılması üzerine uzlaşı sağlanırken, söz konusu programların Türkiye’de ilk olarak Üniversitede açılacak olması dikkat çekti.

Program eğitimlerinin ve içeriklerinin de konuşulduğu toplantıda, ilgili programlara 20222023 EğitimÖğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmasına, programlarda derslerin yüzde 30’unun İngilizce olmasına ve öğrencilerin 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi görmesine karar verildi.

TPAO ve BEÜ eğitim işbirliği toplantısında konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, akademik ve sektörel işbirliklerinin artarak devam edeceğini, bu anlaşmanın ise önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bölüm ve programların güncel sektörel ve toplumsal ihtiyaçlara entegre olacak şekilde geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Kutoğlu, “Bu yıl Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda açılacak olan söz konusu programlar, Türkiye’de başka hiçbir Üniversite’de bulunmamaktadır. Bu yönüyle hem inovatif yönümüzü ortaya koymuş oluyoruz hem de doğalgaz çalışmalarında istihdam edilmek üzere personel yetiştiriyoruz. Bu durum Üniversitemizi ve Meslek Yüksekokulumuzu daha tercih edilebilir kılıyor” dedi.

Toplantının sonunda eğitimöğretim, uygulama, staj ve tanıtım süreçleri ile ilgili bir çalıştay düzenlenmesine karar veren BEÜ ve TPAO yetkilileri ardından Çaycuma Kampüsü içinde incelemelerde bulundu.

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