Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bir vatandaş, kendisine saldırdıkları gerekçesiyle sopayla sokak köpeklerini kovaladı. Hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Olay, Hisarönü Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eline aldığı sopayla köpeklere vurduğu iddia edilen M.B. ile hayvanseverler arasında gerginlik yaşandı. Cep telefonuyla o anlar kayda alındı.

Duruma tepki gösteren hayvansever Afra Satılmış, "Beldede yaşayan bu şahıs, elinde sopayla sürekli köpekleri yemek yerken, uyurken en savunmasız anlarında dövüyor. Pazartesi günü akşamı saat 20.30 civarında yine köpekleri dövdü. Bu şahıs dövmesine engel olduğumuz için ve sokaktaki can dostlarımızı beslediğimiz için bizi de tehdit ediyor, beni döveceğini söylüyor. Köpekleri korumaya çalıştığım için video çekmeye geç kaldım. Daha önce 5 Şubat tarihinde aynı mahallede köpeklerimizden biri sol gözü kanlar içinde bulundu. Hemen veterinere gittik, muayene ve röntgen görüntülerinde köpeğin gözünde havalı tüfek saçması tespit edildi. Köpeğin sol gözü kör oldu. 11 Şubat tarihinde yine aynı mahallede tüfek sesi ile birlikte bütün köpekler kaçıştı ve aralarından bir tanesi bayıldı. Apar topar veterinere götürdüğümüzde yine röntgen görüntülerinden de görüldüğü gibi sağ akciğerde havalı tüfek saçması olduğu tespit edildi. Vurulma anında sokakta kimseyi göremedik ve biz de binadan ateş edildiğini düşündük. Bu şahısla belediyenin yakınlarında gerçekleşen tartışma kameralara inşallah yansımıştır. Bugün gerekli işlemlerden sonra kamera kayıtları incelenecek. Hayvanlarımıza her türlü işkence yapan bu şahıs artık cezasını alsın istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.