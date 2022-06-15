Aniden otomobilin önüne çıkan inek telef oldu

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola aniden inek çıkması sonucu otomobilde maddi hasar oluşurken hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Perşembe beldesi Kozcağız yolunda meydana geldi. Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan 33 AGG 969 plakalı araç sürücüsü önüne aniden çıkan ineğe çarptı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. İnek ise telef oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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