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Eşinin aracına bomba koyan kocaya 'cinsel saldırı'dan da ceza istemi

DHA

Eşinin aracına bomba koyan kocaya 'cinsel saldırı'dan da ceza istemi


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşi Yeliz A.'nın (43) otomobiline bomba koyduğu için 19 yıl hapis cezası alan Sezai Özgür (44) için 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' ve 'cinsel saik ile hürriyetten yoksun kılma' suçlarından da 18 yıl hapis talep edildi.
Olay, 18 Temmuz 2017'de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz A.'nın otomobilinin altına internetten araştırarak yaptığı bomba düzeneğini koydu. Özgür'ün bu düzeneği çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı belirlendi. Eşi ile aynı fabrikada çalışan Yeliz A., iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı. İhbar gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, ardından bomba imha uzmanı fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Özgür, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özgür'ün cezaları, Yargıtay tarafından da onandı.
'HER ŞEYİ GÖZE ALDIM DİYEREK TEHDİT ETTİ'
Bomba olayından önce Yeliz A.'ya ormanda cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Sezai Özgür hakkında 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla açılan davanın duruşması, bugün de sürdü. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özgür, görüntülü sistem aracılığıyla katıldı. Yeliz A. mahkemedeki ifadesinde, "Kendisi inkar etse de gerçekleştirdi. Bana zarar vermeyi planlamamış olsa araba ayarlamaz, kafede buluşurdu. Bana zarar vermek için bunu planladı. Olay anında arabanın kapıları kilitliydi. Araç temin ederek, beni ormana getirdi. Daha sonra aracıma bomba koyarak, hayatıma kastetti. Onu hayatımdan çıkarmak istesem de o benim hayatıma hep etki etmeye çalıştı" dedi.
Korktuğu için başlarda şikayetçi olmadığını ifade eden Yeliz A., "Jandarma olay yerine gelirken, Sezai 'Benden şikayetçi olma, kimseye anlatma. Olan sana ve kızına olur. İş yerinde olacaklardan sorumlu değilim. Her şeyi göze aldım' diyerek tehdit etti" diye konuştu.
SAVCIDAN 2 SUÇ İDDİASIYLA 18 YIL TALEBİ
Sanık Özgür ise olay günü ilk arananın kendisi olduğunu belirterek, aralarında sadece çocuklar ile ilgili mesajlar geçtiğini söyledi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın olay tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşini hileli hareketlerle ikna ederek araca binmesini sağladığı, tanık beyanlarıyla 'cinsel saldırı' suçunun tamamlanmaya yakın olduğunun anlaşıldığını belirterek, Özgür'ün 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'cinsel saik ile hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma, mütalaaya karşı savunmanın yapılması için ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN
2022-06-15 15:37:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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