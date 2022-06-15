Araçta uyuşturucu ile yakalandılar

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrek'te durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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