ISO ilk 500’e giren firmalara tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arlan Keleş, ISO’nun Türkiye’nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde geçtiğimiz yıla oranla daha üst sıralara çıkan firmaları ziyaret ederek yöneticilerine özel bir hediye verdi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çaygeç ve Serdar Bakkaloğlu ile birlikte ISO’nun Türkiye’nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde geçtiğimiz yıla oranla daha üst sıralara çıkan Akın Tatoğlu ile Abdülkadir Çınar ile Muhammet Çınar’ı ziyaret etti. Başkan Keleş başarılarından dolayı Tatoğlu ile Çınar ailesini tebrik ederek, başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başkan Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “İSO'nun Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları 2021 yılı sıralamasında bir önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek 31. sırada yer alan Tat Metal Çelik ve bir önceki yıla göre 79 sıra birden yükselerek 246. sırada yer alan Çınar Boru Profil'i ziyaret ederek kendilerine özel bir hediye takdim ettik. Her iki firmamız Kdz. Ereğli’den yıllarca büyük mücadeleler vererek büyüyen ve Erdemir’den sonra en fazla istihdam sağlayan kuruluşlarımız. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Kdz. Ereğli TSO olarak biz her zaman kendilerinin yanındayız. Yapacakları her türlü yatırımı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası adına kendilerini kutluyor ve başarılarının yükselerek devam etmesini diliyorum” dedi.

