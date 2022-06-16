Ortaokul öğrencileri Matematik Olimpiyatlarında il bazında 3’ncü oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri Matematik Olimpiyatlarına katılarak il bazında 3’ncü oldu.

onguldak'ta Fen Lisesi’nin düzenlediği Matematik Olimpiyatları yarışmasına Mimar Sinan Ortaokulu 6.Sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmada 3’ncülüğü kazanan ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri Zonguldak’ta ödüllerini alarak ilçeye döndüler. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğrencileri başarılarından dolayı makamında kabul edilerek ödül takdim etti. Mimar Sinan Ortaokul Müdürü Mesut Yüksel Öner, duygularını şu şekilde ifade etti;

“ Zonguldak Fen Lisesi’ne, bizi makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'a, emeği geçen danışman Matematik öğretmenlerimiz Sedat Torlakçık, Gülçin Yiğit, Oktay Çakmak, Fazlı Doğru'ya ve bize bu gururu yaşatan 6.sınıf öğrencilerimiz Yusuf Türker Biçer, Efran Berk Yiğit, Miraç Efe Hot ile 7.sınıf öğrencilerimiz Kağan Efe Bakır, Yağmur Edemen, Büşra Ela Bilici 'ye teşekkür ederiz."

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