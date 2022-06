Ölmek üzere olan domuz yavrusunu 5 kilometre sırtında taşıyarak veterinere götürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde İsmet Koç, eşi Ayşe Koç ile birlikte tarlada çalışırken baygın bulduğu domuz yavrusunu sırtına taşıyarak veterinere götürdü.

Kdz. Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikalarından emekli olan İsmet Koç, eşi Ayşe Koç ile birlikte bahçede çalıştığı sırada baygın halde yaralı bir yaban domuzu yavrusu buldu. Hareketsiz şekilde yatan yaban domuzunu kontrol eden İsmet Koç, veteriner arkadaşı Hüseyin Demircan’ı arayarak durumu bildirdi. Demircan, İsmet Koç’tan yaralı yaban domuzu yavrusunu kliniğe getirmesini istedi. Karton kutuya koyduğu domuzu 5 kilometre sırtında taşıdıktan sonra veterinere götüren İsmet Koç, bir canlıyı ölüme terk edemediğini söyledi.



“Domuz doğanın temizlikçisi”

Olayı anlatan İsmet Koç, "Yaban domuzunu eşimle beraber fasulye ekerken bulduk. Baktık baygın vaziyette yatıyordu, Veteriner Hüseyin Bey'i aradım. Hüseyin Bey'in sokak hayvanlarına ücretsiz baktığını biliyorum. Hemen Hüseyin Bey’i aradım ’Yaban domuzu bulduk getirelim mi?’ diye. Hüseyin Bey de ’İsmet abi getir’ dedi. Hüseyin Bey’i tekrar aradım, ’Çok uzakta, 5 kilometre getiremeyeceğim’ dedim. Hüseyin Bey ’Getir, yazık günah bir canı kurtaralım’ dedi. Ben de vicdanımla baş başa kaldım, bu hayvanın da yaşaması gerektiğini düşündüm. Şu anda yoğun bakıma aldılar. Allah’ın izniyle iyileşecek, iyileşeceğine inanıyorum. Bu kaplumbağayı da yanında gördüm, onunla arkadaş galiba. Bu domuz doğanın temizlikçisi, insanlar nasıl temizliyorsa bu hayvanlar da doğanın temizlikçisi. Bu hayvanlara bakmamız lazım. Bir can vermemiz lazım, kendimi de sorumlu hissettim. Hüseyin Bey'e ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.



“İyi kalpli hayvanseverler olduğu sürece dünya daha güzel olacak”

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, yaralı domuzun uzun süre aç kaldığını belirterek, tedavisine başladıklarını söyledi. Demircan, "Sağ olsun İsmet abimiz bizi aradı, dağda domuz bulduğunu söyledi. Hemen bize getirmesini rica ettim. Bizim için kedisi, köpeği, domuzu, kuşu önemli değil. Sağ olsun 5 kilometre boyunca sırtında taşımış. Şu an vücut ısısı yok, çok uzun süreli açlık çekmiş, dehidrasyonu var. Acil yoğun bakıma aldık, serum bağladık. Tabii ki bundan önce yaptığımız ilk şey Milli Parkları aramak, doğa hayvanlarını hemen tedaviye alamıyoruz. Sağ olsun Milli Parklar Müdürümüz acilen siz tedavinizi yapın, biz elimizden geleni yaparız dedi. Herkesin bildiği gibi domuz pek sevilmeyen bir hayvan ama bu bizim için fark etmiyor. O daha bir bebek, şokta, daha ne yaptığını bilmiyor. İnşallah iyi olacak. İsmet Bey gibi kalpten hayvanları seven insanlar olduğu sürece dünya daha güzel bir yer haline gelecek. Doğa hayvanlarını özellikle yolda bulduklarında bize getirmelerini istiyoruz, ücretsiz tedavi ediyoruz. Bu domuzu da ücretsiz tedavi edeceğiz" diye konuştu.

İsmet Koç, yaralı domuzun yanında bulduğu kaplumbağayı da veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Yaralı domuz yavrusunun tedavisinin ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

