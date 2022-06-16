Zonguldak’ta 95 bin öğrenci karne alacak

Zonguldak'ta 20212022 EğitimÖğretim Yılı Cuma günü sona erecek. İl genelinde 95 bin 162 öğrenci karne sevinci yaşayacak.

20212022 EğitimÖğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. İl genelinde resmi ve özel toplamda 436 okulda Okulöncesinde 8 bin 068 öğrenci, İlkokulda 26 bin 849 öğrenci, Ortaokulda 28 bin 450 öğrenci, Lisede 31 bin 765 öğrenci olmak üzere İl Geneli Toplam 95 bin 162 öğrenci yarın itibariyle karne alarak tatile girecek

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