Göbü sahilinde temizlik çalışmaları başlatıldı

Zonguldak'ın merkez ilçeye bağlı Göbü köyü sahilinde yaz sezonu öncesi temizlik çalışmaları başlatıldı.

Kilimli Kaymakamlığı, Kilimli Belediyesi, İl Özel İdaresi ile birlikte Göbü sahilinde temizlik çalışması başlatıldığını anlatan Göbü Köyü Muhtarı Burhanettin Oral, çalışmaları şöyle anlattı:

"Yaz sezonunun gelişiyle beraber sahilimizde temizliğe hazırlığa başladık. Özel İdare'den gelen araçlar, Kilimli Belediyesi'nden gelen araçlarla sahilimizi yaza hazır hale getiriyoruz. Tüm çevremizdeki Zonguldak'tan Filyos'a kadar herkesi Göbü sahilinde ağırlamak için bekliyoruz. Yaz sezonumuz çok kısa. 22,5 aylık sezonumuz oluyor. Mekanlarımız da kendilerini hazırladılar. Tabi bunlar her geçen gün daha iyi olacak. Sezonu uzatmaya çalışacağız. Tünellerin yapılması ve ulaşım daha kolaylaşacak. Zonguldak'tan bu tarafa insanların Göbü sahilini tercih edeceğine eminim. Bu bölgelerin en güzel sahili Göbü sahili. Kullanışlı hale getirmek için köy muhtarı olarak elimden geleni yapıyorum. Kaymakamlığımız ve Özel İdare ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Öte yandan Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

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