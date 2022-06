Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı”

Bir dizi ziyaretler için Zonguldak’ta bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı eşiğindeki Türkiye’yi ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Zonguldak’a geldi. Bakan Karaismailoğlu, FilyosÇatalağzı Yolu Şantiyesin, gezerek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında başlattığımız kara, hava, demir, denizyolu ve haberleşme hamleleri sayesinde cumhuriyetimizin 100. yılının eşiğindeki ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik” dedi.

Son iki yılda Zonguldak’ta büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, “ZonguldakProf. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin yapım şantiyelerini inceledik. Yenilenen ve pisti büyütülen Çaycuma Havalimanı’na indik ve çalışmaların sonuçlarını yerinde gördük. Asrın projesi Filyos Limanı’nı 4 Haziran 2021’de cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Ocak ayında ZonguldakKilimli Yolu ve Prof. Dr. Teoman Turalı Tünellerini hizmete sunduk” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümeti döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktararak, bu yatırımların içinde yüzde 61’lik oranla büyük payın karayolları projelerine ait olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki karayolu yatırımları ile ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, AK Parti’nin 20 yıldır ülkenin kalkınması, istihdam oluşturulması, ekonomisinin büyümesi için projeler ürettiğini ve eser siyaseti yaptığını kaydetti.

“Devlet aklıyla geliştirdiğimiz projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz” diyen Karaismailoğlu, “Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil, 84 milyonun Türkiye’sidir. Türkiye’ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil, milletindir. Ülke genelindeki yol yatırımlarımızla yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu elde ettik. Yol güvenliği ve seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636,4 milyon dolar ve çevre etkilerinden 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere yıllık toplam 22 milyar 480 milyon dolar tasarruf sağladık. Bütün bunlara ek olarak, emisyon salınımını 5,5 milyon ton azalttık” ifadelerine yer verdi.



“Kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı”

Karaismailoğlu, “Son yirmi yılda ülkemizde araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği de yüzde 142 oranında artarken, yaptığımız yerinde yatırımlar ve hizmete açtığımız yollarımız sayesinde kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı” dedi.

Ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımlarından Zonguldak’ın hak ettiği payı aldığını söyleyen Karaismailoğlu, “Son yirmi yılda Zonguldak il genelinde yaptığımız, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının miktarı, 13 milyar 695 milyon liranın üzerinde. Zonguldak’taki karayolları yatırımları için de 9 milyar 870 milyon liralık kaynak ayırdık. Son yirmi yılda Zonguldak’taki karayolu yatırım harcamalarını 21 kat, bitümlü sıcak asfaltlı yol uzunluğunu 12 kat ve bölünmüş yol uzunluğunu 8 kat artırdık. Zonguldak’ı bölünmüş yollarla Bartın, Bolu ve Düzce’ye bağladık. İl genelinde 14’ü tek tüp ve 5’i de çift tüp olmak üzere toplam uzunlukları 13 bin 100 metreyi aşan 19 tüneli halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca, toplam uzunluğu 5 bin 700 metreye yaklaşan 64 köprüyü tamamladık. 22 Ocak 2022 tarihinde, 6.5 kilometrelik ZonguldakKilimli Yolunu hizmete açtık. Bu yol hattında yer alan Prof Dr. Teoman Duralı Tünellerinin toplam uzunluğu 6 bin 500 metredir. Proje ile birlikte Zonguldak ile Kilimli ilçeleri arasındaki güzergah 4,5 kilometre daha kısaldı. Seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya indi” ifadelerini kullandı.



“Filyos Limanının tamamlanmasıyla özellikle ağır taşıt trafiği artacak”

FilyosÇatalağzı Yolu’nun ZonguldakAmasraKurucaşileCide yol projesinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu şunları söyledi: “Bölgede doğubatı yönünde ulaşım sağlayan ZonguldakAmasraKurucaşileCide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarımızdan Karadeniz Sahil Yolunun da bir bölümünü oluşturuyor. Yol projesinde, Zonguldak’ın Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşim yerleri, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alıyor. Filyos Limanı’nın tamamlanmasıyla özellikle ağır taşıt trafiği artacak. Bu nedenle ulaşımın güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması önem arz ediyor.

Karayolu projemiz, Türkiye’nin geleceği için önemli bir yatırım. Trafiği rahatlatacak. Mesafeyi kısaltacak, böylece ekonomik fayda sağlayacak. Projemizi 2024’te hizmete açmayı hedefliyoruz.”



“20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı”

Hizmet etmeye ‘Durmak yok, yola devam’ ilkesi ve kararlılığıyla çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımız hız kazanarak devam edecek. Tamamlayıp hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi, geçtiği yerlerin üretim, istihdam, ticaret, kültür ve turizmine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında yerini alacak” diye konuştu.

Gazetecilerin Bolu Dağı Tüneli ile ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların tamamlandığını, gidişdönüş olarak yolun yeniden açıldığını sözlerine ekledi.

