Sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdiler

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ve devriye ekipleri, sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ve devriye ekipleri bugün yapılan YKS sınavında öğrenciler yardımına koştu. Ekipler, sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi evlerine getirip, tekrar sınav merkezlerine bıraktı. Emniyet güçlülerinin bu anlamlı hareket ise öğrencilerin ailelerinden büyük takdir topladı.

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