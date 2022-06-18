Sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdiler

İHA

Sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdiler

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ve devriye ekipleri, sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ve devriye ekipleri bugün yapılan YKS sınavında öğrenciler yardımına koştu. Ekipler, sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi evlerine getirip, tekrar sınav merkezlerine bıraktı. Emniyet güçlülerinin bu anlamlı hareket ise öğrencilerin ailelerinden büyük takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu
Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döktü
Merdivende yengesine pusu kurarak silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Merdivende yengesine pusu kurarak silahla ağır ...
Yengesini vuran kayınbirader tutuklandı
YEREL HABERLER Yengesini vuran kayınbirader tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler ...
Sana emanet bilgi yarışmasını kazananlar ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Sana emanet bilgi yarışmasını kazananlar ödüllerini ...
Bakan Karaismailoğlu: "Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Altılı masa diyorlar, altında ...
Çaycuma’da 13 bin 480 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Çaycuma’da 13 bin 480 öğrenci karne aldı
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler ...
Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına ...
Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencilerinin olimpiyat başarıları
YEREL HABERLER Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencilerinin olimpiyat ...
Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri’nde direksiyona geçti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Teoman Duralı Tünelleri’nde ...
Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizi, ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizi, ulaşım ve ...
Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdırdı Yengesini silahla yaralayan şahıs, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Yengesine merdivende pusu kurup kurşun ...
Kent Konseyi kadınlarından huzurevine renkli etkinlik
YEREL HABERLER Kent Konseyi kadınlarından huzurevine renkli etkinlik
Göbü sahilinde temizlik çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Göbü sahilinde temizlik çalışmaları başlatıldı
Karaelmas TÖMER'in düzenlediği yaz kampı sona erdi
YEREL HABERLER Karaelmas TÖMER'in düzenlediği yaz kampı sona erdi
Zonguldak’ta 95 bin öğrenci karne alacak
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 95 bin öğrenci karne alacak
Zonguldak'ta "Dümen" operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta "Dümen" operasyonu: 15 gözaltı
Ölmek üzere olan domuz yavrusunu 5 kilometre sırtında taşıyarak veterinere götürdü
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan domuz yavrusunu 5 kilometre sırtında ...
Engelli oğlu ve eşini arıyor
YEREL HABERLER Engelli oğlu ve eşini arıyor
Ortaokul öğrencileri Matematik Olimpiyatlarında il bazında 3’ncü oldu
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri Matematik Olimpiyatlarında il ...
ISO ilk 500’e giren firmalara tam destek
YEREL HABERLER ISO ilk 500’e giren firmalara tam destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.