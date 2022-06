Şehit madenci aileleri meslek edindi Şehit madenci aileleri İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile üretim yapacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Maden Şehit Aileleri Derneği İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor’ projesi dahilinde maden şehidi aileleri için açılan kursta meslek edindi. Kursu tamamlayan kadınlar üretim yapmaya başlayacak.

Maden Şehit Aileleri Derneği’nin talebi üzerine Kdz. Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle ‘Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor’ projesi dahilinde meslek edindirme kursu düzenlendi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan kursa katılan 12 şehit madenci yakını kadın kursu başarı ile tamamlayarak meslek sahibi oldu. Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, şehit madenci yakını kadınların hem meslek edindiğini, hem de kurs süresince tişört, elbise, iş elbisesi gibi birçok giysiyi kendileri dikmeye başladığını söyledi. İçişleri Bakanlığı’na teşekkür eden Yiğit gazetecilere yaptığı açıklamada “2021 yılında biz dernek olarak bir proje hazırlığı yaptık. ‘Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor’ adlı projemiz dahilinde. Bu projemiz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Onaylanmasında valimizin büyük katkısı oldu. Bu projemiz onaylandıktan sonra Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkez’inin desteği ile Nuran hocamızın önderliğinde projemize başladık. Kursiyerlerimiz tabi ki burada güzel işler çıkarttılar. Buradaki ürünlerden de gördüğünüz gibi ailelere en azından meslek edinmiş oldular. Buradaki kurs safhası 7. aydan itibaren bitecek. Biz daha sonra tekrar bu projeyi Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile 1 yıl daha devam ettireceğiz. Bundan sonra ki amacımız kendi atölyemizi kurup ailelere istihdam sağlamak. Bu projemizin gerçekleşmesinde İçişleri Bakanlığına, Zonguldak Valisi'ne, Kdz. Ereğli Kaymakamına, Halk Eğitim Merkezi Müdürü’ne, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kurs hocası Nurdan Kalafat ise kursiyerleri dikiş makinesi kullanımı ve dikiş olmak üzere birçok eğitimi verdiklerini belirterek, ihtiyaçları dahilinde önce kendi elbiselerini diktiklerini ardından da her türlü iş elbisesi, çanta, tişört gibi her şeyi dikmeye başladıklarını söyledi. Kalafat konuşmasında “Gelen kursiyer öğrencilerimiz şuana kadar geldiklerinde hiçbir şey bilmiyorlardı. Geldikten sonra bir çok beceri kazandılar. Bu eğitim sayesinde inşallah sonunda kendilerine istihdam sağlayacak eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Burada ilk başladığımızda önce makine kullanımı, makine kullanımından sonra kendilerine kadın dış giysileri dikimi kursu açtık. Bu dış giysileri dikiminde kendi ihtiyaçları dahilinde elbise, pantalon, üst kıyafetlerini diktiler. Burada becerilerini ve teknik becerilerini kazandılar. Bundan sonrasında da bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kursiyerlerden maden şehidi çocuğu Habibe Çam, kursta makine kullanımından dikişe kadar her şeyi öğrendiklerini söyledi. Çam konuşmasında “Maden Şehidi çocuğuyum. Yaklaşık 8 aydır kurstayız. Kursta temel işlemleri aldıktan sonra makinayla ilgili ipini takma, çıkartma gibi şeyler öğrendik. Kalıp çıkartma, kalıp üzerinde kesim yapma, model uygulama şu ana kadar herşeyi öğrendik. Şortlar diktik, elbiseler diktik, tişört diktik, dış giyim diktik, iş kıyafetleri diktik” ifadelerine yer verdi.

Maden şehidi yakını Nevin Şahin ise Halk Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı kurslara katıldığını belirterek, bu yılki kursun kendileri için çok faydalı geçtiğini söyledi. Şahin, kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Maden şehidi yakını kadınlar kurs boyunca diktikleri elbise, tişört, çanta ve iş elbisesi gibi ürünleri kurs merkezinde sergiledi.

