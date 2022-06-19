Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı

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Zonguldak'ta hacı adayları Haremi Şerif'e uğurlandı.

Uzunmehmet Camii'nde sabah namazında buluşan hacı adayları namaz sonrası cemaat ile vedalaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Zonguldak İl Müftülüğünce düzenlenen programda hacı adayları Haremi Şerif'e gitmek üzere yola çıktı. Yakınları da hacı adaylarını yalnız bırakmadı.

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