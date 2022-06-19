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Destici: Temmuzda asgari ücrete en az yüzde 20 fark verilmeli

DHA

Destici: Temmuzda asgari ücrete en az yüzde 20 fark verilmeli


Ali Sencer ARSLAN- Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yılbaşında enflasyon yüzde 30 açıklandı, asgari ücrete yüzde 50 verildi. Bugün enflasyon yüzde 70. Aradaki bu yüzde 20 fark verilmelidir ve inşallah verilecektir. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapıldı ama yeterli mi yetmez. Bir iyileştirme daha yapılmalı ve bunun üstüne enflasyon farkı da artı olarak verilmelidir." dedi.
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde Büyük Birlik Partisi´nin ilçe kongresine katılan Genel Başkanı Mustafa Destici, partililer tarafından kongre salonunun önünde karşılandı. Kongrede konuşan Destici, pandemiyle birlikte dünya çapında yaşanan işsizlik ve ekonomik krizin Türkiye´yi de etkilediğini söyledi. Destici, "Pandemiyi atlattığımız gibi bunu da birlikte atlatacağız. Milletçe birlikte atlatacağız. Sen, ben demeden biz diyerek milletçe birlikte atlatacağız ve inşallah hem ülkemizi hem milletimizi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız." dedi.
`ESAS SIKINTIYI ÇEKEN EMEKLİLER, KÜÇÜK ÇİTFÇİ, EYT'LİLER'
Yaşanan kriz ortamında zenginlerin zenginleşmeye devam ettiğini ancak asıl sıkıntıyı dar gelirlilerin çektiğini ifade eden Destici, "Esas sıkıntıyı çekenler, asgari ücretliler, düşük maaşlı emekliler, küçük çiftçimiz, EYT´liler, işsizler ve biz bu kesimlere el uzatacağız. Bu saydığım kesimlerle ilgili yılbaşında yapıldı, önümüzdeki temmuz ayında da ciddi iyileştirmeler yapılacak. Yılbaşında enflasyon yüzde 30 açıklandı, asgari ücrete yüzde 50 verildi. Bugün enflasyon yüzde 70. Aradaki bu yüzde 20 fark verilmelidir ve inşallah verilecektir. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapıldı ama yeterli mi yetmez. Bir iyileştirme daha yapılmalı ve bunun üstüne enflasyon farkı da artı olarak verilmelidir." diye konuştu
`CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜNDE İLAYI KELİMETULLAH YAZIYOR´
Dış güçlere karşı mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Destici, Türkiye´nin Libya, Azerbaycan, Suriye´nin ve Irak´ın kuzeyi gibi birçok noktada olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
"Dünyanın hangi noktasında olması gerekirse Türkiye orada. Niye orada, çünkü Türkiye´yi Cumhur İttifakı yönetiyor. Çünkü Cumhur İttifakı´nın protokolünde ne yazıyor? İlayı Kelimetullah yazıyor. Bunu başka iktidarın protokolünde göremezsiniz, çünkü ittifakın içinde bile buna karşı çıkanlar var. Daha önemlisi bunu niye yazamazlar? Masanın her ne kadar üstünde gözükmese de masanın altında olan resmi olarak ittifak masasında olmasa da fiili olarak masada olan PKK´nın uzantısı HDP var. Buna bile gerek yok. CHP´nin içinde olup da HDP düşüncesinde olan milletvekilleri var, sözcüler var."  
Genel Başkan Destici, düzenlenen ilçe kongresinin ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ali Sencer ARSLAN Sinan KABATEPE
2022-06-19 18:37:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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