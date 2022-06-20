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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılcık ağacı 35 yıllık ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor

İHA

Kızılcık ağacı 35 yıllık ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yetişen Kızılcık ağacı, 35 yıllık baston ustası Fuat Kudatmış'ın elinde adeta sanat eserine dönüşüyor. Bastonlara işlenen çeşitli figürler de meraklıların beğenisine sunuluyor.
Kızılcık ağacının usta ellerde titizlikle işlenmesiyle üretilen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyaya nam salan Devrek Bastonu'na ilgi her geçen gün artıyor. Annesinden öğrendiği baston ustalığında 35 yılı geride bırakan Zonguldak Gençlik Merkezi usta öğreticilerinden Fuat Kudatmış’ın elinde adeta sanat eserine dönüşen bastonlar Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşecek sergiler ile meraklılarının beğenisine sunulacak. Mesleğe çıraklıkla başlayan, kalfalık ve ustalık dönemiyle birlikte ömrünü adeta annesinden el aldığı Devrek bastonlarına adayan Kudatmış, gelen farklı talep ve öneriler üzerine üretmeye başladığı Atatürk bastonlarını her geçen gün çeşitlendiriyor.
Birbirinden farklı bastonlar üretmeye başladığını ve her farklı talepte acemilik heyecanı ile işe koyulduğunu söyleyen Kudatmış, sarı saçlı ve mavi gözlü Atatürk bastonlarının hikayesinin de böyle başladığını kaydetti. Kudatmış, “1987 yılında çıraklık, ustalık, kalfalık görerek bastona başladım. Şuan Zonguldak Gençlik Merkezi’nde baston öğretici kurs hocasıyım. Şehrimizin simgesi ‘Madenci’ olduğu için bareti olan baston yapmak istedim. İlgide gördü. Amirlere, müdürlere hediye ediliyor" dedi.
Atatürk bastonunu ilk yapış sebebini de anlatan Kudatmış, “Devrek’te ilk defa ‘Vasiyet’ adlı bir kitabın tanıtımı için baston yapılması gerekiyordu ve bu Atatürk’ü anlatan bir kitaptı. Bastonu yapmakta bana nasip oldu. Kitap sahnede sergileneceği için 15 tane Atatürk bastonu yaptım. Türkiye’nin birçok şehrinde yapılan sergide bastonlarımda yerini aldı. Oradan doğru yapmaya başladım. İnsanların talebi artınca daha çok çeşidini yapmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.
Kudatmış, “Atatürk’ün doğduğu evden başlayarak en önemli resimlerinin olduğu bastonları yapıyorum. Bastonların sapına dahi Atatürk resimlerini yakma, oyma ve boyama yapacağım. Bunun da sergisini hazırlıyorum. Şu an hala üzerinde çalışmaktayım. 100 tane bu şekilde Atatürk’lü baston hazırlıyorum. Birini Zonguldak’ta sergi salonunda ikincisini ise İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ne yapmayı planladım” dedi.

Baston ustalığında gelen farklı taleplerin kendilerini her gün acemileştirdiğini ve bu durumun kendisi için heyecan verici olduğunu ifade eden Kudatmış şöyle dedi:
“Bastonda her gün acemileşiyoruz. Herkes bakmaya geldiği zaman isteklerde bulunuyor. Neden bu şekilde yapmıyorsunuz ya da şöyle olmuyor deniliyor. Bizde yeniden bir şey üretmek için yeniden başlıyoruz. Yeniden acemileşiyoruz. Bir müşterimde sarı saçı var ama neden mavi gözleri yok deyince yaptığım bazı bastonlara mavi göz ekledim. Böylelikle sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk bastonu olmuş oldu. Türkiye genelindeki bütün sanatseverleri Devrek'e, sanatımızı ve dünyaca ünlü bastonlarımızı görmeye davet ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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