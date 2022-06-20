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Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi Namık Demirbağ (57) tarafından tabancayla vurulan Nurten Demirbağ (40), 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, perşembe akşamı Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin eve gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Ağır yaralanan kadın yere yığıldığında Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirbağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vücuduna 6 mermi isabet eden Nurten Demirbağ ise Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-06-20 11:14:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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