Köy muhtarından beş yüz kişilik dayanışma kahvaltısı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir köy muhtarı, vatandaşlarla beş yüz kişilik dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi.

Devrek ilçesine bağlı Özbağı köyünde seçildiğinden bu yana vatandaşlar için çeşitli organizasyonları hayata geçiren Üzeyir Hızarcı bu seferde beş yüz kişiye sabah kahvaltısı ikramında bulundu. Ramazan ayında ve bayramlarda vatandaşları için özel etkinlikler düzenleyen ve organize ettiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Özbagı Köyü Muhtarı Üzeyir Hızarcı hayata geçirdiği kahvaltı programı için de köylülerden tam not aldı. Hızarcı,” Göreve geldiğimden bu yana köyümde yaşayan vatandaşlarım için yılbaşında Ramazan aylarında ve bayramlarda özel programlar düzenleyerek onların gönlünü almaya çalışırım. Bu günde kahvaltı programı tertip ederek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediğimize inanıyorum. Bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde hayata geçmesi için köyümde yaşayan hanımların el ele vererek bana destek olmaları beni çok mutlu etti. Evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza da kahvaltı tabaklarını görevli arkadaşlarımız tarafından bizzat götürülerek onları da bu etkinlikten mahrum etmemeye çalıştık. Buradan hem maddi hem de manevi, desteklerini esirgemeyen tüm köy halkıma teşekkürlerimi sunuyor, önümüzde ki kurban bayramında da kendilerine çeşitli sürprizler hazırlayacağımı bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Kendileri için sürekli sürpriz programlar tertip eden köy muhtarına teşekkür eden vatandaşlar ise, ”Üzeyir muhtarımız göreve geldiğinden bu yana bizler için özel günlerde hediyeler alır, kahvaltı ve yemek programları organize eder. Belediye olsa bu tür etkinliklere imza atması mümkün değil. Kendilerine her türlü destek veriliyor ve muhtarımızda bu desteklerle bizleri bir araya getirerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilemeyi hedefliyor kendisine köy halkı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.