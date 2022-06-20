Köy muhtarından beş yüz kişilik dayanışma kahvaltısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy muhtarından beş yüz kişilik dayanışma kahvaltısı

İHA

Köy muhtarından beş yüz kişilik dayanışma kahvaltısı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir köy muhtarı, vatandaşlarla beş yüz kişilik dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi.
Devrek ilçesine bağlı Özbağı köyünde seçildiğinden bu yana vatandaşlar için çeşitli organizasyonları hayata geçiren Üzeyir Hızarcı bu seferde beş yüz kişiye sabah kahvaltısı ikramında bulundu. Ramazan ayında ve bayramlarda vatandaşları için özel etkinlikler düzenleyen ve organize ettiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Özbagı Köyü Muhtarı Üzeyir Hızarcı hayata geçirdiği kahvaltı programı için de köylülerden tam not aldı. Hızarcı,” Göreve geldiğimden bu yana köyümde yaşayan vatandaşlarım için yılbaşında Ramazan aylarında ve bayramlarda özel programlar düzenleyerek onların gönlünü almaya çalışırım. Bu günde kahvaltı programı tertip ederek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediğimize inanıyorum. Bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde hayata geçmesi için köyümde yaşayan hanımların el ele vererek bana destek olmaları beni çok mutlu etti. Evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza da kahvaltı tabaklarını görevli arkadaşlarımız tarafından bizzat götürülerek onları da bu etkinlikten mahrum etmemeye çalıştık. Buradan hem maddi hem de manevi, desteklerini esirgemeyen tüm köy halkıma teşekkürlerimi sunuyor, önümüzde ki kurban bayramında da kendilerine çeşitli sürprizler hazırlayacağımı bilmelerini istiyorum” diye konuştu.
Kendileri için sürekli sürpriz programlar tertip eden köy muhtarına teşekkür eden vatandaşlar ise, ”Üzeyir muhtarımız göreve geldiğinden bu yana bizler için özel günlerde hediyeler alır, kahvaltı ve yemek programları organize eder. Belediye olsa bu tür etkinliklere imza atması mümkün değil. Kendilerine her türlü destek veriliyor ve muhtarımızda bu desteklerle bizleri bir araya getirerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilemeyi hedefliyor kendisine köy halkı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merdivende kurşun yağdıran kayınbiraderine böyle yalvarmıştı Talihsiz kadın kanlı pusuda yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivende kurşun yağdıran kayınbiraderine böyle ...
Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam ...
Kızılcık ağacı 35 yıllık ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Kızılcık ağacı 35 yıllık ustanın elinde sanat eserine ...
BBP Başkanı Destici'den CHP'li Tanrıkulu’na tepki: "SİHA'lar teröristleri vuruyor, onun da canı yanıyor"
YEREL HABERLER BBP Başkanı Destici'den CHP'li Tanrıkulu’na tepki: ...
Köprünün mazgalları çalındı
YEREL HABERLER Köprünün mazgalları çalındı
550 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti
YEREL HABERLER 550 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti
Ihlamur ağacından düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ihlamur ağacından düşen adam hayatını kaybetti
Destici: Temmuzda asgari ücrete en az yüzde 20 fark verilmeli
YEREL HABERLER Destici: Temmuzda asgari ücrete en az yüzde 20 fark ...
Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı
YEREL HABERLER Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı
Şehit madenci aileleri meslek edindi Şehit madenci aileleri İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile üretim yapacak
YEREL HABERLER Şehit madenci aileleri meslek edindi Şehit madenci ...
Kimliğini unutunca imdadına trafik polisi yetişti
YEREL HABERLER Kimliğini unutunca imdadına trafik polisi yetişti
Vakaya giden iki ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Vakaya giden iki ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Trafik kazasına giden ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trafik kazasına giden ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı
Düğün konvoyunun önüne atlayan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunun önüne atlayan çocuğa otomobil çarptı
Devrek’te dijital okur yazarlılık eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek’te dijital okur yazarlılık eğitimi ...
Vali Tutulmaz Babalar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Babalar Günü’nü kutladı
Sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi sınav merkezlerine yetiştirdiler
YEREL HABERLER Sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu
Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.