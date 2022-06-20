Zonguldak’ta 400 yataklı Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Zonguldak’ta 9 yıl önce yapımına başlanan 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor. Yeni Devlet Hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı törenle açılması bekleniyor.

Zonguldak’ta 2014 yılında yapımına başlanan 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan hastane, iç tefrişat ve dışarıda yapılacak işlerinin tamamlanmasının ardından son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları da yerleştirildikten sonra hasta kabulüne başlayacak. Yeni hastanenin açılmasıyla birlikte merkez ve ilçelere yüksek kalitede sağlık hizmeti sunacak.

Yeni Devlet Hastanesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla açmayı planladıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Hastane inşaatımızın çoğu kısmı bitti. İçinde tefrişatlar ve yapılacak az bir iş kaldı. İnşallah yakın zamanda hastanemiz açılacak. Tabii ki eksikler çıktığında onlar da tamamlanmaya çalışılıyor. Hedefimiz önümüzdeki günlerde yakın zaman içerisinde hastanemizi açmak. Zonguldaklı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak olacak. En azından sağlık bakanımız, o günkü duruma göre sayın cumhurbaşkanımızın Zonguldak’a ziyaretleri olabilir. Çünkü belediyemizin de başlayacağı lavuar alanı projesi olsun, Acılık’taki proje olsun yakın zamanda bitiyor. Biliyorsunuz sahil projesi bitti. Az bir şey kaldı. Cumhurbaşkanımız projelerin takibi için Filyos’a geliyor. Bakarsınız sayın cumhurbaşkanımızın geldiği bir günde hem hastanemiz hem de diğer açılışlar olabilir” dedi.

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