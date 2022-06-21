Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı

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ZonguldakDüzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak ve Düzce illerinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşmasına yol açtı. Dereden gelen sel suları ZonguldakDüzce arası karayolunun Akçakoca girişinde ulaşımı engelledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmanın ardından ZonguldakDüzce arası karayolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekiplerinin sel yaşanan bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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