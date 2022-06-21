Zonguldak’ın kurtuluşu ve Uzun Mehmet’i anma programı

Zonguldak’ın düşman işgalinden kurutuluşun 101. yıl dönümü Valilik binası ve Uzun Mehmet Tören Alanı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak’ın Kurtuluş günü nedeniyle Valilik binası ve Uzun Mehmet Tören Alanı’nda tören düzenlendi.

Valilik binası önünde tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anısına şiir okunarak halkoyunu gösterisi yapıldı. Ardından protokol üyelerinin katılımıyla Uzun Mehmet heykeline çelenk bırakıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Taş Kömürünün bulunuşunun Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutladı. Eroğlu, törende 5 müessesede yapılacak olan ahşap direk modelinden çıkıp tamamen yeni modernizasyona geçmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 2 yıl içerisinde Armutçuk ve Amasra’da tamamen modernizasyona geçmeyi hedeflediklerini belirten Eroğlu, “2013 yılında yer altında bilhassa mekanize kazıda iyileştirmeye başladığımız ve planladığımız hedeflerimizi malzemeleri yurt dışından tedarik ediyoruz. Merkez Atölyesinde üretmeye başladık. İlk prototifini bir ay sonra Armutçuk’ta yerleştirir hale geleceğiz. Buradaki amacımız 5 müessesemizi mümkün olduğunca ahşap üretim modelinden kurtarmak. Şuan itibariyle Üzülmez’i tamamen kurtardık. İnşallah 2 yıl içerisinde Armutçuk ve Amasra’yı da ahşap direkten kurtarıp bu modernizasyonu ve diğer hedeflediklerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Özellikle son yıllarda havzanın kültürünü havzanın hafızasının kayıt altına alınması sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması adına gerçekleşen ve devam eden projeler bulunmaktadır. İlk maden müzesi devamında kültür vadisi bizim kurum olarak yine madden şehitleri adına atfettiğimiz Maden Şehitleri Müzesi valilerimizin desteği devam eden katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Ardından konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise, “Bölgemizde Taş Kömürünün bulunuşunun 193’üncü yıl dönümünde Uzun Mehmet’i ve Tüm maden şehitlerimizi Zonguldak’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünde başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizde şehit düşenleri sevgi saygı ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Diğer yandan törenin sonunda ise protokol üyeleri Uzun Mehmet heykeli önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, BEÜ Rektör Yardımcısı Hakan Kutoğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve protokol üyeleri katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Kampüsü protokol üyelerinin katılımıyla halka açıldı.

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