Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulduktan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Nurten Demirbağ (40), toprağa verildi.

Olay, geçen perşembe akşamı Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin gelmesini bekleyen Namık Demirbağ, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesine art arda ateş etti. Nurten Demirbağ yere yığıldığında Namık Demirbağ, bu kez de silah kabzasıyla başına vurdu. Annesinin vurulduğunu gören C.D. ise amcasını bıçakladı. Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Namık Demirbağ, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.D. ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İki yıl kanser tedavisi görüp iyileştikten sonra silahla vurulan Nurten Demirbağ ise 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Nurten Demirbağ'ın cenazesi bugün, Ontemmuz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ontemmuz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Demirbağ ve oğlu C.D. üzüntüyle cenazenin başında durdu. Kız kardeşi Nurten Demirbağ'ın defalarca karakola gidip şikayetçi olduğunu söyleyen ağabeyi İhsan Demir, "Mahkemeleri de varmış öğrendiğim kadarıyla, bize bir şey anlatmadı. Şikayetlerinden dolayı karakola çekilip işlem yapılmamış. Enişte evden gidince küfrediyormuş. Kadınların şikayetlerine biraz daha ilgi gösterilse daha iyi olur. Yazık, benim kardeşim gitti. Başka kadınlar gitmesin" dedi.

3 YILLIK HUSUMET

Olay sonrası tutuklanan Namık Demirbağ, ifadesinde 2019 yılından bu yana aralarında husumet bulunduğunu, ustaların evinde boya yaptığı sırada Nurten Demirbağ´ın su döktüğünü, mutfak dolaplarının ve duvarlarının çamur olduğunu, başka bir zamanda ise yeni yıkanan halılarını balkona serdiğinde ise üzerine pis su döktüğünü, kız kardeşine hakaret ettiğini, evine güvenlik kamerası taktırmasının sorun olduğunu, aralarında münakaşalar yaşandığını söylemişti.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-21 15:10:14



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