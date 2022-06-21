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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Kampüsü halka açıldı

İHA

15 Temmuz Kampüsü halka açıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) 15 Temmuz Şehitler kampüsünün içeresinde yer alan Uzun Mehmet Heykeli'nde protokol üyelerinin törenle katılımıyla açıldı.
Açılış törenine Vali Mustafa Tutulmaz Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş daire müdürleri ve davetli topluluğu katıldı.
15 Temmuz Kampüs açılış kurdelesini Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, 15 Temmuz Kampüsü içinde gençlik merkezleri ve öğrenci yurtları tarafından açılan el emeği göz nuru ürünler sergisini ziyaret etti.
Vali Tutulmaz daha sonra kafeteryanın açılışını Belediye Başkanı Ömer Selim olan ve protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Ardından kafeterya içerisinde Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları sergisini ziyaret etti. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “Bugün gurur günü. Zonguldak’ın düşman işgalinden kurutuluşunun yol dönümünde Uzun Mehmet’i anma gününe idrak ediyoruz. Geçen yıl malumunuz 15 Temmuz parkını açılışını yapmıştık. İsmail bey yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla birlikte almış olduğumuz görüşmelerde daha önce de sizlerin vasıtasıyla da vatandaşların talebini sizlere söylemiştik. Sayın hocamızla da göreve geldiğinden beri görüşmelerimiz sürdürdük. 15 Temmuz parkının Zonguldak’ımıza halkına da açılmasını halkımızın da buradan faydalanmasını istediğini talep olduğunu kendisi de biliyordu. Malum buraya geldiğimiz zaman güzel duygularla duygulanıyoruz. Çocukluğumuzun geçtiği eski hayvanat bahçesi biliyorsunuz yaşı da benden büyük planlar daha iyi hatırlarlar ben 30 yıl önce buraya geldiğim de çok mutlu oluyordum. Şimdi üniversite tarafından çok güzel restore edilmiş. Peyzajı falan çok güzel olmuş. Bütün emeği geçenlere ben şükranlarımı sunuyorum. Burada ki akademi kafede de önümüzde ki günlerde halkımıza açılmış olacak. Büyüğünden itibaren yararlanabilirler. Resmî olarak perşembe açılacak. Kıymetli vatandaşlarımız burayı kullanabilecekler. Zonguldak Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi geçen hafta iş birliği protokolü imzaladık. Üniversitemizle birlikte halkımızın en iyi şekilde hizmet alması için gayret göstereceğiz. Ben başta kıymetli hocama teşekkür ediyorum. Rektör Yardımcımız Hakan hocama da teşekkür ediyorum” dedi.

‘Şehirle bütünleşme adıma çalışmalarımız devam edecek’
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hakan Kutluoğlu, “Öncelikle rektörümüz Üniversiteler arası kurul toplantısında olduğu için burada bulanamadı. Tüm Zonguldak halkına selamları var. Uzun Mehmet heykeli bulunduğu bu bölge şu anda 15 Temmuz heykeli verdiğimi yer Uzun Mehmet heykeli de içeriyor. Bu bölgenin Zonguldak havzasında önemli bir yeri var. Dolayısıyla dayın rektörümüz de bildiği için gerek Zonguldak’la bütünleşme adına gerekse de Zonguldak’ın tamamına ait bu bölgeyi tekrar Zonguldak halkına sunma adına göreve başladığında sayın Belediye Başkanımızla görüşmelerde bulundu. 22 Haziran’a açmak için anlaşılmıştı. Bunun için olağan üstü çaba sarf edildi. Kafeteryamızı da halkımız boş gezmesin çay kahve içsin diye hızlı bir şekilde organize ettik. Resmî açılışı önümüzde ki günlerde yapacağız. Bugünden itibaren vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Biz fedakarlık yaptık sayın belediye başkanımız da bize destekler verdi. Burayı halkı açtığımız da bazı Hizmetleri sürdürmemiz mümkün değildi. O yüzden belediyemiz genel temizlik konusunda bize yardımcı olacak. Bayrak değişimi de belediyemiz tarafından yapılacak. Böyle değerli bir alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz keyifliyiz. Zonguldak’ta şehirle bütünleşme adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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