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MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, 106. GİK toplantısını değerlendirdi

İHA

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, 106. GİK toplantısını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, 1719 Haziran 2022 tarihlerinde Konya şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantılarını değerlendirdi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile MÜSİAD Konya ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, ulusal gündemi ilgilendiren konu başlıklarında panellerin yapıldığı, derneğin çalışma ve faaliyetleriyle ilgili Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının görüş alışverişlerinde bulunduğu GİK toplantılarının 106.'sının Konya Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Çınar toplantıya ilişkin olarak şu değerlendirme ve bilgilendirmede bulundu:
“GİK Toplantımıza ülkemiz genelinden yaklaşık 700 kişiye yakın iş insanımız katılım sağlarken, Karadeniz Ereğli Şubemizden de benimle birlikte, Başkan Yardımcılarımız Rafet Kılıç (Kılıçlar Madencilik), Fevzi Turan (Turay HalıÇeyiz), Kemal Gülbay (Gülbay Elektrikli Ev Aletleri), Yönetim Kurulu Üyemiz Gürhan Çalışkan (Ekosan Mühendislik), Şube Müdürümüz Kemal Kurtul ve firma ortaklarımızdan oluşan toplam 9 kişilik bir heyetle programa iştirak ettik.
MÜSİAD 106. GİK Başkanlar Toplantısı, Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu, Karzı Hasen Sandığı, Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu ve MÜSİAD Ticaret Ofisi Komisyonu ile Şube Personelleri toplantıları ile mini ticaret fuarı ve iş geliştirme toplantıları düzenlendi. MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Gala Programı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok konu MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu çerçevesinde düzenlenen toplantılarda detaylı şekilde değerlendirildi. 106. Genel İdare Kurulu sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı. MÜSİAD 106. GİK sonuç bildirisinde şu maddelere yer verildi: Salgın sonrası dönemde ekonomik büyümeyi sürdüren ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarlı bir grafik ortaya koymayı sürdürmüştür. Bölgesel çatışmaların küresel ölçekli etkileri geçici bir kriz ortamı oluştursa da sağlam temeller üzerinde yükselen Türk ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz. Türkiye, bölgesel ve küresel ticaret yolları üzerindeki konumu ile güvenli bir ticaret limanı olma özelliğini korumaktadır. Milletine sevdalı iş insanları olarak bizler, ülkemizin güçlü potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2022 senesinde, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejimizi daha güçlü sürdürme hedefindeyiz. Bununla birlikte, sanayide kapasite kullanım oranlarının dolduğu dikkate alınarak yatırım ve üretim alanlarının arttırılması, ülkemizin her yerinde yeni sanayi arsalarının üretilmesi gerektiğine inanıyor, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu eksende gelen taleplere daha çözüm odaklı yaklaşımını bekliyoruz. 19 Aralık 2021 tarihinde 'Fark Et' sloganıyla düzenlemiş olduğumuz Vizyoner’21 Zirvesinde açıklamış olduğumuz MÜSİAD İklim Manifestosunda değinmiş olduğumuz stratejik başlıklar doğrultusunda, iklim değişikliklerine karşı ülkemiz tarafından atılan adımların yansımalarını icra edilen bilgilendirme toplantıları ile ele almayı sürdürecek, sanayide yeşil dönüşüm ve dolaylı olarak alternatif enerji kaynaklarının üretimi ve geliştirilmesinde öncü rol oynamaya devam edecek ve dünyada yüzde 30’a varan küresel gıda israfının azaltılması için MÜSİAD değerlerinden hareketle devlet politikalarının oluşturulmasını destekleyeceğiz. 20 Mayıs 2022 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Enerji Zirvesinde açıklamış olduğumuz MÜSİAD Enerji Stratejisi Belgesinde de söylemiş olduğumuz üzere; iktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan MÜSİAD, geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltmayı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırmayı, bu sayede enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretimi ve tüketimi, Türkiye’nin enerji sanayisinin inşa edilmesi ve enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifini oluşturulması hedefindeyiz. MÜSİAD olarak, gelişen dünya ticari ekosistemine uygun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına elverişli yeni sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, öz tüketim modeli ile enerji üretiminin teşvik edilerek maliyetlerin düşürülmesi ve sanayicilerin ani kur hareketlerinden dolayı gelir kaybının önüne geçilerek bu alanlarda politikalar geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ticari diplomasi faaliyetlerimiz dahilinde güçlü iş birliklerinin oluşturulması için yurt içi ve yurt dışı olduğumuz heyet buluşmalarının sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi, bu çerçevede dünyanın farklı noktalarındaki ortaklarımızla yakın çalışma içerisinde Anadolu'daki iş insanlarımıza ARGE ve ÜRGE faaliyetlerinde karşılıklı tecrübe paylaşımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda kurulan MÜSİAD Ticaret Ofisi, iş insanlarımızın en büyük destekçisi olacaktır. Anadolu emek demektir, berekettir, üretimin merkezidir. Ülkemizin verimli topraklarında milli tarım stratejisinin daha güçlü bir şekilde uygulanabilmesi, bu alanda geleceğin çiftçilerinin yetişeceği eğitim alanlarının oluşturulması noktasında talebimizi yineliyor, Anadolu'yu bölgesel üretimin kalesi haline getirecek tarımsal girişimleri destekliyoruz. Bölgesel ve küresel ticaretin odağındaki Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda şekillenen lojistik yatırımlar ile gelecek nesiller için stratejik fırsatlar barındırıyor. Ticaretin güvenli limanı olan ülkemiz, Avrupa, Asya ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine yakınlığı ile jeostratejik konumunu güçlendirmektedir. Bu çerçevede lojistik yatırımların önemine dikkat çekiyor, ihracatın sürat kazanacağı bölgelerde, yatırım ve kalkınma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini teşvik ediyoruz. 106. Genel İdare Kurulu Toplantımız ve toplantılarda alınan kararların, iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken bu vesileyle, organizasyonun düzenlenmesi ve icrasında emeği geçen başta Genel Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Konya Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, şube ve Gençlik Kurulu üyelerimiz ile profesyonel kadromuzu başarıyla geçen organizasyondan dolayı kutlarız.”

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