4. Geleneksel Gıda ve Tuhafiye panayırı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. Geleneksel Gıda ve Tuhafiye panayırı açıldı

İHA

4. Geleneksel Gıda ve Tuhafiye panayırı açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geleneksel hale gelen gıda ve tuhafiye panayırının 4.’cüsü kesilen kurdele ile hizmete açıldı.
İlçenin Kapalı Pazar Yerinin yan tarafında açılan panayır açılışına; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Meclis üyeleri Cengiz Gökçe, Bahri Malakçı, Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluk Başkanı Hamza Başören ile panayırın açılmasında girişimcilik yapan esnaflardan Ayhan Turnay ve Serhan Turnay ile esnaflar, vatandaşlar katıldı.
Açılış öncesi Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir konuşma yaparak, panayırın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kandemir; “Gıda ve Tuhafiye panayırının 4’ncü açılışını yapıyoruz. Burada daha 4. sene önceki süreçte de eksiklikleri bir tarafa yazmıştım. Bu eksiklikleri bir hafta içerisinde dosya haline getirdim. Önümüzdeki hafta veya aylarda ağabey dediğim ve canı gönülden sevdiğim Çaycuma’yı her akşam yattığında sabah kalkarken Çaycuma’yı nasıl güzelleştireyim diye projeler yapan Belediye Başkanımız buradaki panayırın Bartın, Karabük, Zonguldak ve en büyük Pazar yeri olmasına istinaden panayırın daha profesyonel hale gelebilmesi için proje hazırladım. Önümüzdeki günlerde inşallah el birlikte sizlerde esnaf kardeşlerimiz olarak bu işin taşın altına elinizi koyacaksınız. Eğer o projeyi gerçekleştirebilirsek 23 aylık panayırda her akşam değişik konserler olmak kaydıyla gurbetçilerimiz zaten dolduruyor. Birde Bartın, Karabük ve Zonguldak’taki vatandaşlarımızı da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde hepinize bol kazançlar diliyorum. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise; “Güzel bir yaz akşamında birlikteyiz. 4’cüsünü yaptığımız bu panayırın açılışında yine hep birlikteyiz. Çaycuma’mızın duayen esnaf odası başkanımızın bu tür faaliyetlere sahip çıkması bizim için çok önemli. Çünkü biz Çaycuma’da ne yapıyorsak, birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz. Bu akşamda burada olmaktan mutluluk duyuyorum. 4’ncü dedik, pandemi ve sıkıntılar girdi. İki girişimci kardeşimizin Ayhan ve Serhan kardeşimizin girişimleriyle bu noktaya geldi. Bu yerin Çaycuma’da nabzının ve kalbinin attığı yerde bu işi daha büyük etkinliklerle getirmeye gurur duyarım, kıvanç duyarım. Genç arkadaşlarımıza hepinizin destek olmasını, canı gönülden arzu ediyorum. Hepimizin işi çok zor, ben bunu siyaseten söylemiyorum. Esnaf arkadaşlarımızın işi de zor. Vatandaşlarımızın işi de zor. Ama her gecenin sabahı vardır. Bu zor günleri hep beraber paylaşarak, bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Pek alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu ticari faaliyet hem vatandaşlarımızın bolca alışveriş etmesini sağlar, hem de esnaf arkadaşlarımıza bir nefes aldırır. Herkesi Çaycuma’ya bekliyoruz. Çaycuma’ya gelenler hem burada alışveriş yaparlar. Çaycuma’da hoşça vakit geçirirler. Çaycuma’nın bundan sonraki geleceği de parlak, her şeye ve bütün gelişmelere hazırlıklıyız. İstiyoruz ki Çaycuma ile bağı olan herkesin işi yerinde olsun. Çaycuma’da refah ve mutluluk olsun. Çaycuma’da yaşayan insanlar mutlu olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.
Panayırın açılış kurdelesinin kesiminin ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve heyet, panayırı gezerek, esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar dileğinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil kamyonla çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonla çarpıştı
69 yaşındaki hasta endovasküler anevrizma onarımıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER 69 yaşındaki hasta endovasküler anevrizma onarımıyla ...
BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser
YEREL HABERLER BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, 106. GİK toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, 106. GİK ...
15 Temmuz Kampüsü halka açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Kampüsü halka açıldı
Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna ...
Zonguldak’ın kurtuluşu ve Uzun Mehmet’i anma programı
YEREL HABERLER Zonguldak’ın kurtuluşu ve Uzun Mehmet’i anma programı
Kayınbiraderin merdivende kurşun yağdırdığı kadın toprağa verildi Ağabey İhsan Demir: “Kardeşim yandı, başkaları yanmasın”
YEREL HABERLER Kayınbiraderin merdivende kurşun yağdırdığı kadın ...
Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı
YEREL HABERLER Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe ...
Kuzenini ve arkadaşını öldüren sanık: “Eşime karşı silahlı eylemim olmadı”
YEREL HABERLER Kuzenini ve arkadaşını öldüren sanık: “Eşime karşı ...
Zonguldak’ta 400 yataklı Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 400 yataklı Devlet Hastanesi açılış için ...
Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin
Evinin balkonundan atlamıştı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Evinin balkonundan atlamıştı, son yolculuğuna ...
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye ...
Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 ...
Cansu ve Cankut dünyaevine girdi
YEREL HABERLER Cansu ve Cankut dünyaevine girdi
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Zonguldak merkezli 5 ilde “Dümen Operasyonu” 1 ‘kadın 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 5 ilde “Dümen Operasyonu” 1 ‘kadın ...
Zonguldaklı yazar kadın hikayelerini kitaba döktü
YEREL HABERLER Zonguldaklı yazar kadın hikayelerini kitaba döktü
Köy muhtarından beş yüz kişilik dayanışma kahvaltısı
YEREL HABERLER Köy muhtarından beş yüz kişilik dayanışma kahvaltısı
Merdivende kurşun yağdıran kayınbiraderine böyle yalvarmıştı Talihsiz kadın kanlı pusuda yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivende kurşun yağdıran kayınbiraderine böyle ...
Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kayınbiraderinin vurduğu kadın, 4 günlük yaşam ...
Kızılcık ağacı 35 yıllık ustanın elinde sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Kızılcık ağacı 35 yıllık ustanın elinde sanat eserine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.