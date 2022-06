4. Geleneksel Gıda ve Tuhafiye panayırı açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geleneksel hale gelen gıda ve tuhafiye panayırının 4.’cüsü kesilen kurdele ile hizmete açıldı.

İlçenin Kapalı Pazar Yerinin yan tarafında açılan panayır açılışına; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Meclis üyeleri Cengiz Gökçe, Bahri Malakçı, Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluk Başkanı Hamza Başören ile panayırın açılmasında girişimcilik yapan esnaflardan Ayhan Turnay ve Serhan Turnay ile esnaflar, vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir konuşma yaparak, panayırın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kandemir; “Gıda ve Tuhafiye panayırının 4’ncü açılışını yapıyoruz. Burada daha 4. sene önceki süreçte de eksiklikleri bir tarafa yazmıştım. Bu eksiklikleri bir hafta içerisinde dosya haline getirdim. Önümüzdeki hafta veya aylarda ağabey dediğim ve canı gönülden sevdiğim Çaycuma’yı her akşam yattığında sabah kalkarken Çaycuma’yı nasıl güzelleştireyim diye projeler yapan Belediye Başkanımız buradaki panayırın Bartın, Karabük, Zonguldak ve en büyük Pazar yeri olmasına istinaden panayırın daha profesyonel hale gelebilmesi için proje hazırladım. Önümüzdeki günlerde inşallah el birlikte sizlerde esnaf kardeşlerimiz olarak bu işin taşın altına elinizi koyacaksınız. Eğer o projeyi gerçekleştirebilirsek 23 aylık panayırda her akşam değişik konserler olmak kaydıyla gurbetçilerimiz zaten dolduruyor. Birde Bartın, Karabük ve Zonguldak’taki vatandaşlarımızı da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde hepinize bol kazançlar diliyorum. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise; “Güzel bir yaz akşamında birlikteyiz. 4’cüsünü yaptığımız bu panayırın açılışında yine hep birlikteyiz. Çaycuma’mızın duayen esnaf odası başkanımızın bu tür faaliyetlere sahip çıkması bizim için çok önemli. Çünkü biz Çaycuma’da ne yapıyorsak, birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz. Bu akşamda burada olmaktan mutluluk duyuyorum. 4’ncü dedik, pandemi ve sıkıntılar girdi. İki girişimci kardeşimizin Ayhan ve Serhan kardeşimizin girişimleriyle bu noktaya geldi. Bu yerin Çaycuma’da nabzının ve kalbinin attığı yerde bu işi daha büyük etkinliklerle getirmeye gurur duyarım, kıvanç duyarım. Genç arkadaşlarımıza hepinizin destek olmasını, canı gönülden arzu ediyorum. Hepimizin işi çok zor, ben bunu siyaseten söylemiyorum. Esnaf arkadaşlarımızın işi de zor. Vatandaşlarımızın işi de zor. Ama her gecenin sabahı vardır. Bu zor günleri hep beraber paylaşarak, bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Pek alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu ticari faaliyet hem vatandaşlarımızın bolca alışveriş etmesini sağlar, hem de esnaf arkadaşlarımıza bir nefes aldırır. Herkesi Çaycuma’ya bekliyoruz. Çaycuma’ya gelenler hem burada alışveriş yaparlar. Çaycuma’da hoşça vakit geçirirler. Çaycuma’nın bundan sonraki geleceği de parlak, her şeye ve bütün gelişmelere hazırlıklıyız. İstiyoruz ki Çaycuma ile bağı olan herkesin işi yerinde olsun. Çaycuma’da refah ve mutluluk olsun. Çaycuma’da yaşayan insanlar mutlu olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Panayırın açılış kurdelesinin kesiminin ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve heyet, panayırı gezerek, esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar dileğinde bulundular.

