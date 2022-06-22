Diyetisyen uyardı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız"

Diyetisyen Gizem Güneş, beslenmenin yaşam biçimi haline gelip dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu ifade ederek, "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız” dedi.

Zonguldaklı diyetisyen Gizem Güneş, deniz sezonu öncesinde forma girmek isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Diyetisyen Gizem Güneş, vatandaşların yaz dönemine göre beslenme yapmaması gerektiğini söyleyerek, beslenmenin yaşam biçime haline gelip dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz? Yaz ayındayız plaj sezonu açılıyor. Kişiler beslenmelerine bir kat daha fazla dikkat ediyor. Yaz geliyor. Bunun cevabı sadece yaz dönemine göre beslenilmemesi. Beslenme yaşam biçimi haline gelip dikkat edilmesi gereken bir şey. Sadece yaz dönemine beslenme modeline karşıyız. Fakat kısa zamanda neler yapabiliriz soracak olursanız tüyolarla sizinle paylaşabilirim. Bol su içmemiz bu dönemde çok önemli. Mevsimsel meyveler hepimizi çok cezbediyor ama önemli olan porsiyon kontrolü. Meyvenin 16.30'dan önce tüketilmesi gerekiyor. Mutlaka porsiyon dahilinde meyve tüketimi yapılması gerekiliyor. Onun dışında lifli gıdalarla beslenilmesi gerekiliyor. Hafta 23 kez et, tavuk, balık, protein ağırlıklı beslenilmesinde fayda var. Sabah kahvaltısı öğün olarak çok iyidir, enerji kaynağı. Kahvaltı öğününü yapmakta mutlaka fayda var. Güne nasıl devam edeceğinizi kahvaltı belirliyor. Yeşil çay takviyesiyle bu süreci hızlandırabiliriz. Hafta 23 kez orta tempoda yürüyüşler çok fayda sağlayacaktır size. Bu ufak tefek tüyolarla forma girebilirsiniz” dedi.

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