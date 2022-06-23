Zonguldak'ta kan donduran olay Cinnet geçiren adam eşini, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta kan donduran olay Cinnet geçiren adam eşini, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

İHA

Zonguldak'ta kan donduran olay Cinnet geçiren adam eşini, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde cinnet geçiren adam, dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.
Edinilen bilgiye olay, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. İddialara göre uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ün yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, beraber yaşadığı 35 yaşındaki Yasemin'i ve 3 yaşındaki kızları Nazlı'yı av tüfeğiyle vurdu ardından da yaşamına son verdi. Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme başlattı. Cenazeler olay yeri inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ailelerin kimlik tespitinin yapılmasının ardından cenazelerin otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'a şehit ateşi düştü (3)
YEREL HABERLER Bartın'a şehit ateşi düştü (3)
Kdz. Ereğli OSB yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli OSB yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor
Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na getirildi
YEREL HABERLER Şehit Fatih Özkaya’nın naaşı Zonguldak Havalimanı’na ...
Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği
YEREL HABERLER Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği
Zonguldak’ta şüpheli paket caddeyi kapattırdı Şila’ aradı, çanta boş çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta şüpheli paket caddeyi kapattırdı Şila’ ...
Lastiğe sıkışan kediyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Lastiğe sıkışan kediyi ekipler kurtardı
Diyetisyen uyardı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme modeline karşıyız"
YEREL HABERLER Diyetisyen uyardı: "Sadece yaz dönemine göre beslenme ...
Denizcilik Fakültesi Akademik Personeline Teşekkür Belgesi
YEREL HABERLER Denizcilik Fakültesi Akademik Personeline Teşekkür ...
ZBEÜ’de editörler kurulu ile dil editörleri toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ’de editörler kurulu ile dil editörleri ...
Otomobil kamyonla çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonla çarpıştı
4. Geleneksel Gıda ve Tuhafiye panayırı açıldı
YEREL HABERLER 4. Geleneksel Gıda ve Tuhafiye panayırı açıldı
69 yaşındaki hasta endovasküler anevrizma onarımıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER 69 yaşındaki hasta endovasküler anevrizma onarımıyla ...
BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser
YEREL HABERLER BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, 106. GİK toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar, 106. GİK ...
15 Temmuz Kampüsü halka açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Kampüsü halka açıldı
Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kayınbiraderinin vurduğu Nurten, son yolculuğuna ...
Zonguldak’ın kurtuluşu ve Uzun Mehmet’i anma programı
YEREL HABERLER Zonguldak’ın kurtuluşu ve Uzun Mehmet’i anma programı
Kayınbiraderin merdivende kurşun yağdırdığı kadın toprağa verildi Ağabey İhsan Demir: “Kardeşim yandı, başkaları yanmasın”
YEREL HABERLER Kayınbiraderin merdivende kurşun yağdırdığı kadın ...
Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri 1 saatlik çalışma ile yolu yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı
YEREL HABERLER Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe ...
Kuzenini ve arkadaşını öldüren sanık: “Eşime karşı silahlı eylemim olmadı”
YEREL HABERLER Kuzenini ve arkadaşını öldüren sanık: “Eşime karşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.