Kentte öncelikli ele alınması gereken kentsel çalışmaları görüştüler

Bayındır Zonguldak Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek kentte öncelikli ele alınması gereken kentsel çalışmaların yer aldığı raporu sundular.

Ziyarete ilişkin konuşan Bayındır Derneği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bayındır Zonguldak Derneği olarak Valimiz Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek Şehrimizin gündeminde yer alan sorunlar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Valimiz ile kentimizi ilgilendiren birçok konu yanı sıra kentin sorunlara yaklaşımındaki tespitlerde aynı fikirleri paylaştığımızı görmek bizleri sevindirdi. Derneğimizin yönetiminde bulunan teknik elemanlar olarak hazırladığımız ‘Kentimizde öncelikle ele alınması gereken kentsel çalışmalar’ başlıklı çalışma raporumuzu Valimize teslim ederek üzerinde bazı konular hakkında konuşma imkanı bulduk. Kent belleğimizde de önemli bir yeri bulunan raylı sistemin özellikle Üzülmez’e giden mevcut demiryolundan faydalanarak toplu taşımda kullanılması gerekliliği konusunda fikir birliğinde olduğumuzu gördük. Bunun yanında raporumuzda Kozlu Zonguldak ve Kilimli Sahil bandının bütüncül bir master plan ile ele alınması, Emniyet müdürlüğü önü ve Uğur Mumcu kavşağına battı çıktı ihtiyacı, sosyal donatı alanlarının artırılması gerekliliği, Endüstri miraslarının korunması ve en az 600700 kişilik yeni bir kültür merkezi salonuna gereksinim duyulması konularına da yer verilmiştir. Kentsel sorunlar ile ilgili konularda daha detaylı şekilde görüşmelerimize devam etmek konusunda fikir birliğine vardığımız sayın valimize yaklaşımları için teşekkür ediyoruz.”

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