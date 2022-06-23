Zonguldak´taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, fuhuş için yer sağladıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2´si kadın 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu fuhuş için yer temin ettikleri ve aracılık yaptıkları öne sürülen, 2´si kadın 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 1'i yabancı uyruklu 4 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-06-23 14:21:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.